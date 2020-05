Rutai ezentúl kizárólag a futsalra összpontosít

Engedett a csábításnak, két szezon után távozik az NB I-es kecskeméti futsalcsapattól a szegedi származású Rutai Balázs. A 22 éves játékos 1+1 éves szerződést kötött a szintén első osztályú Veszprémmel.

A 2019–2020-as csonka idényben tizenhat mérkőzésen 11 gólt szerzett kecskeméti mezben Ru­­tai Balázs a futsal NB I-ben.

– Inkább elégedett vagyok, mint elégedetlen az elmúlt futsalidényemmel, bár maradt gól a lábamban bőven, túl sok lövésem csattant kapufán – jegyezte meg lapunknak Rutai. – Ugyanakkor örültem, hogy meghívtak a futsalválogatottba, de a járványhelyzet miatt ez az összetartás elmaradt. Célom, hogy a jövőben ismét kapjak meghívót, majd stabil taggá váljak a nemzeti együttesben – folytatta a sze­­gedi származású játékos.

Akárcsak a Kecskemét, a Veszp­­rém is az alsóházban lett volna érdekelt a bajnokságban, amennyiben a koronavírus-járvány nem szól közbe.

– Nem úgy jött ki a lépés Veszprémben idén, ahogy ter­vezték, ezért Frank Tamás ve­­zetőedzőt Fehér Zsolt váltja a kispadon, aki már a nyáron Dunaújvárosba is csábított, de akkor még nemet mondtam ne­­ki. Most ismét felhívott, hogy szeretne velem dolgozni, Veszprémben pedig nagyobb a fejlődési lehetőségem, mint például másik kérőmnél, a Debrecennél. Az elmúlt héten jártam az új csapatomnál, ahol rendkívül profi körülményeket tapasztaltam – árulta el Rutai Balázs, aki a 2020–2021-es szezontól kizárólag a futsalkarrier­jére összpontosít.

– Nem folytatom a nagypályás futballt és a strandlabdarúgást sem, csak futsalozom, az a célom, hogy minimum dobogóra kerüljünk, vagy bajnoki döntőt játsszunk, én pedig a góllövőlista élmezőnyébe szeretném lőni magam – osztotta meg terveit a következő idényt illetően Rutai, aki Veszprémben folytatja futsalpályafutását.