Sima siker született

Ami nem sikerült a horvátok ellen, az sikerült most Szerbia ellen a női kézilabda-Európa-bajnokságon, ugyanis a magyar válogatott 38-26-os sikert aratott az olimpiai selejtezőn is riválisnak számító ellenféllel szemben a második fordulóban.

Remekül kezdett a magyar csapat, amely 6 perc játék után már 5-2-re vezetett. A 8. percben ugyan a szerbek visszakapaszkodtak 5-5-re, innentől kezdve a játék minden elemében föléjük kerekedtek a mieink.

A nagyszerű védekezés mellett támadásban is odatették magukat a játékosok, a széleken pedig rendre meg tudták lepni a szerbeket. Ezen pedig a csereként pályára lépő Jovana Riszovics sem tudott már segíteni, aki egyébként jól szállt be, több ziccert is hárított.

11-20-szal fordulhattak a csapatok, az érdemi kérdésekre már ekkor megvoltak a válaszok, azonban nem hagyott alább a magyarok lendülete. Olyannyira nem, hogy a fiatalok is lehetőséget kaptak, mezőnyben előfordult, hogy egy teljes junior-világbajnoksági sor játszott, ez pedig a későbbiekre nézve mindenképp biztató lehet a csapat számára. A magyar válogatot kedden Hollandia ellen folytatja EB-szereplését.

Danyi Gábor: – Támadásban és védekezésben is voltak kisebb változtatásaink, jó hír, hogy fel tudtunk állni a nehéz helyzetből, és jó játékkal nyertünk.