Minden területen javulni kell

A Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapatának új vezetőedzője, Dragan Vukmir (42) nem fél a feladattól, és tudja, mi a fontos a szurkolóknak, valamint mi az elvárás felé.

– Meglepődött a szegediek érdeklődésén?

– Nem igazán.

– Nocsak…

– Figyeltem, követtem a csapat eredményeit, hiszen már 2020 nyarán is beszélgettem a klub vezetőivel. Tudtam, mi a cél Szegeden, mi az elvárás, de amikor megnézzük a tabellát, akkor látható, nem a 14. hely volt kitűzve célként.

– Így gondolják a szurkolók is.

– Ezt is tudom. Egyetértek velük: nem itt kellene állnia a csapatnak, mert többre képes, mint amit ősszel mutatott.

– Ha ismeri a csapatot, akkor látja, hol kell javulni. Merre indul először?

– Sok a kapott és kevés a szerzett gól. Azaz minden te­rületen javítani kell. Muszáj stabilabbá tenni a csapat védőjátékát, ez biztos, és az előre játékban is van bőven tennivaló.

– Január 31-én már bajnoki van Szentlőrincen. Mire elég ez a szűk egy hónap?

– Megpróbálom megoldani. Ez a hét még a tesztelésről szól, megnézem, milyen állapotban van a keret. Ha kialakítunk egy megfelelő alapot, akkor nem lesz gond. Most is vannak még sérült játékosok, csak két napja edzünk, és talán túl korán is lesz az első edzőmeccs pénteken, de a bajnoki folytatásra biz­­tos tudunk szintet lépni.

– Milyen edző Dragan Vukmir?

– Most mondjam azt, hogy a világ legjobbja? Félretéve a viccet, ha van elvárás felém, akkor nekem is van elvárásom a csapat felé. Mindenkinek van egy minimális felelőssége, nekem viszont nagyobb a felelősségem. Nem vagyok partner abban, ha valaki azt csinálja, ami nem jó. Ezt nem tudom elfogadni, mert senkinek nem jó. Szeretem az igazságot, a becsületet, és lehet rosszul játszani, de bármi is történik a meccsen, muszáj küzdeni, hajtani.

– Ilyen volt játékosként is?

– Igen, nem véletlenül szerepelhettem az NB I.-ben hivatalosan 299 bajnokin, illetve nyerhettem három bajnoki cí­­met és játszhattam nyolc ku­padöntőt.

– Milyen Szegedet szeretne a pályán látni?

– Nyerőt. Ez a város megérdemli. A klub mögött komoly szurkolótábor áll, és mivel én is olyan klubokban játszottam, mint a Fradi, a Debrecen vagy