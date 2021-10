Szerdán 18 órától hazai pályán is bemutatkozik a Szedeák

Az oroszországi FIBA EuropeCup selejtezőt követően az NB I./A csoportjában első hazai bajnokiját játssza szerdán a Naturtex-SZTE-Szedeák.

A hétfői sajtóbeszélgetésen Szrecsko Szekulovics, a szegediek edzője elmondta, nagyon fárasztó héten vannak túl, hiszen a krasznojarszki utazás sokat kivett a csapatból.

– Jól működött a csapatunk, a németek ellen egy nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl. Sokat jelentett a klubnak a nemzetközi szereplés. Most vissza kell jönnünk a bajnoki ritmusra, és muszáj játszanunk szerdán, bármennyire fáradtak vagyunk. Az nagyon zavar, hogy egy nappal a meccs előtt nem tudunk edzeni a saját csarnokunkban. Játszottunk a nyáron kétszer is a Kaposvárral, de úgy érzem, azóta védekezésben sikerült javulnunk – összegzett a Tisza-partiak trénere.

A Szedeák csapatkapitánya, Kerpel-Fronius Balázs kitért rá, az egyhetes kintlét jót tett a csapat kémiájának.

– Nagy megtiszteltetés a nemzetközi kupában játszani, ez nagy motiváció volt a külföldi és a magyar játékosoknak is. Tükörbe tudunk nézni, mert úgy gondolom, jó eredményt értünk el Oroszországban. Fájó, hogy ilyen közel voltunk Szolnokon a győzelemhez, de a védekezésünk feljavult az oroszországi meccsek alatt is. Persze, fáradtak vagyunk, de várjuk a szerdai találkozót – nyilatkozta a szegediek kapitánya.

A Naturtex tulajdonosa, Gellért Ákos elmondta, sokan kérdezték tőle, hogy jobb lesz-e a csapat idén, mint a tavalyi, viszont erre azt válaszolta, az előző idény kezdőötöséből senki sem maradt a csapatban.

– Megtanultam, hogy a kosárlabda ilyen, évről-évre változik. A mi klubunk aránylag kis büdzsével rendelkezik, ezért nagyon jól kell játékost választani. Ha ez jól sikerül, márpedig bízom a mesterünkben, akkor jó eredményre lehetünk képesek. Sosem mondtam elvárást, most sem teszem, annyi azonban biztos, hogy szeretnénk a rájátszásba jutni. Szeretnénk, ha sokan jönnének ki a mérkőzéseinkre, mert jó meccseket láthatunk az újszegedi sportcsarnokban – mondta a névadó szponzor tulajdonosa.

Fekete György, a Szegedi Tudományegyetem sportstratégiai referense kiemelte, évek óta jó a kapcsolat az SZTE és a Szedeák között.

– A tavalyi év kiemelkedően jól sikerült annak ellenére, hogy a Covid abba is közbeszólt, hogy a rektor urat mikor tudom kicsábítani egy mérkőzésre. A hajrában a teljes egyetemi vezetés a csapat mellett volt, érzelmektől fűtötten szurkoltak a csapatnak. Fontos szempont volt, hogy a csapat háza táján minden rendben legyen, jó látni, hogy egy tudatos építkező munka folyik. Örömmel tölt el bennünket az a tudatosság, amely a csapat körül zajlik, az pedig külön öröm, hogy nem telik el úgy év, hogy a csapat tagjai közül valaki ne hozzon kiemelkedő tanulmányi eredményt is a sportteljesítmény mellett – mondta Fekete György.

A tavalyi szezonban bronzérmet szerzett Szedeák elnöke, Kardos Péter kitért rá, a tavalyi szezon után egyrészről könnyebb volt a tárgyalás a szponzorokkal, másrészről viszont az elvárosok is megnövekedtek.

– Ezúton is köszönjük a Naturtexnek, az Egyetemnek és a városnak is, hogy igyekeztek segíteni abban, hogy a tavalyi szintet tudjuk tartani. Abból a szempontból nehezebb a dolgunk, hogy egy harmadik hely után kicsit más az elvárás a szurkolók és a szponzorok felől is, igyekszünk ezeknek megfelelni – fejtette ki a klubelnök.

A Szedeák ügyvezetője, Bonifert Domonkos is kiemelte, felfokozott az érdeklődés a csapat iránt a tavalyi bronzérmet követően, ugyanakkor az eddig látottak alapján a 2021-22-es idényben is markáns szerepet tölthet be a Tisza-parti klub az NB I./A csoportjában.

– Bátran invitálok mindenkit, hogy jöjjön ki a meccseinkre, mert egy jó kémiával rendelkező csapat jött össze idén is, biztos, hogy sok örömet szerzünk majd a szurkolóknak

– mondta az ügyvezető.