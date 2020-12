Tavasszal is Mórahalmon játszik az SZVSE

Utolsó előtti helyen töltheti a téli szünetet az NB III. Közép csoportjában az SZVSE. Az újonc csapat zaklatott őszi idényt zárt maga mögött, és tizenkét pontos hátránya van a biztos bennmaradást jelentő helyek mögött.

– Bent maradó helyekben reménykedtünk, függetlenül a körülményektől, azazhogy nincs hazai pályánk, és kicsit késve is tudtunk elkezdeni dolgozni. Ebből a helyzetből szeretnénk a legtöbbet kihozni, szeretnénk elérni a bennmaradást. Ehhez keressük azokat a helyi fiatalokat, akiknek van NB III.-as ambíciójuk. Ezt látom nagy gondnak, mert mintha hiányozna a fiatalokból az, hogy minél magasabb szinten akarjanak játszani. Nem szeretnénk pofozógéppé válni a tavasszal, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy reálisan nézve a tizenhét tavaszi meccsünkből legalább tizenegyet meg kellene nyerni. Fél szemmel arra is készülünk, hogy ha búcsúzunk is, akkor egyből vissza tudjunk jutni a harmadosztályba – mondta lapunknak Kelemen Balázs, az SZVSE szakosztályvezetője.

Kitért rá, mindenképp lesznek változások a keretben, amelynek távozói és érkezői is lesznek, elsősorban Csongrád-Csanád megyei fiatalokban gondolkoznak, de persze ha rutinos labdarúgók távoznak, akkor azt is igyekeznek pótolni.

–Az is eldőlt, hogy tavasszal sem tudunk majd otthon játszani, az év további részében is Mórahalmon játsszuk majd a hazai mérkőzésünket. Nem adjuk fel, szeretnénk lerakni egy olyan csapat gerincét, amely rögvest visszatér az NB III.-ba – zárta Kelemen Balázs.