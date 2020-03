Több lesz ez, mint egy felkészülési mérkőzés

Két okból is azt hihetnénk, hogy a férfi NB I-ben szereplő Vidux-Szegedi RSE egy remek felkészülési mérkőzésnek tekinti hétvégi bajnokiját: egyrészt mert az él­­­lovas Dunaferr lesz a vendégük vasárnap 17 órától a Lila iskolában, másrészt mert jövő héten két nagyon fontos meccs vár a legénységre.

De nem így lesz, Nusser Elemér vezetőed­­ző ugyanis hangsúlyozta: ko­molyan kell venni, hogy a bajnokság ezen szakaszában már minden egyes pont számít, még ha akkor is, ha az ellenfélnek eddig egyetlen ve­resége van.

– Több lesz ez, mint felkészü­lés! – nyomatékosította tervét Nusser Elemér. – Meg kell pró­bálni szetteket és meccset is nyerni. Ezt a pozitív menta­litást erősíti, hogy idén már sokkal jobban játszunk, mint ősszel, és lelkes közönségünket is szeretnénk kiszolgálni. Nem tartom lehetetlennek, hogy megizzasztjuk a favoritot. Gyűjteni kell a bajnoki pontokat, miért ne így álljunk neki a Dunaferr ellen is? – tette fel a költői kérdést a szakember.

Jövő héten dupla terhelést kap az élvonalbeli csapat: szom­­baton a Pécs, vasárnap pedig a Sümeg vendége lesz – utóbbi NB I-es találkozó egy korábban elhalasztott mérkőzés. Sorsdöntő hétvége lesz ez a bajnoki pontversenyben, így ennek szellemében is dolgozik a Tisza-parti együttes.

– A két találkozóból egyet mindenképpen meg kell nyernünk a céljaink érdekében, de nem bánnám, ha két sikerrel zárnánk – jegyezte meg a tréner. – Ehhez, ha minden jól megy, az összes játékos hozzájárulhat, ugyanis a betegek meggyógyultak, Fülöp Norbert keze pedig ugyan még fáj kicsit, de a jelek szerint már a Dunaferr ellen is vállalhatja a szereplést. Múlt héten a fizikai munkára helyeztük a hangsúlyt, ezen a héten pe­­dig a mezőnyjáték került főszerepbe, illetve célirányosan a Dunaferre is készülünk. Bízom benne, hogy vasárnap meglepetést tudunk okozni, a hazai közönség támogatásával és koncentrált játékkal összejöhet – fogalmazott Nusser Elemér.