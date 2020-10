Tóth a juniorok és az U23-asok közt is remekelt

Két országos bajnoki címet szerzett a Szegedi Judo SE cselgáncsozója, Tóth Botond, aki a –73 kilogrammos súlycsoportban bizonyult a legjobbnak a juniorok és az U23-asok versenyében is.

Ez volt az a két helyszín, ahol a Szegedi Judo SE fiatalja, a 2001-es születésű Tóth Botond egyaránt aranyérmet szerzett a –73 kilogrammos súlycsoportban.

A kisalföldi városban bonyolították le az U23-asok országos bajnokságát, ahol a győzelemig vezető úton Tóth megverte többek között a legutóbbi felnőtt magyar bajnokság két döntősét is.

Cegléd adott otthont a junior cselgáncsozók országos bajnok­ságának, amelyet az éppen negy­­venedik születésnapját Ungvári Miklósról elnevezett dzsúdóközpontban rendeztek meg. Itt Tóth szintén olyan ver­­senyzőt is legyőzött, aki a felnőttek között bronzérmet szerzett.

– Óriási dolog, hogy mindkét korosztályban nyerni tudtam – nyilatkozta Tóth Botond, a Szegedi Judo SE 19 éves sportolója, aki a Deák-gimnáziumban érettségire készül. – A két korcsoport közül természetesen az U23-as mezőnyben voltak nehezebb meccseim, de a juniorok között is jó csatákat vívtam. Ta­­­lán annyival vagyok előrébb a többieknél, hogy a koronavírus miatti szünetben is tudtam edzeni mind a tatamin, mind a kondiban, így a fizikai állapotom most nagyon jó.

Kovács Szabolcs tanítványa a hétvégén újabb fellépésre készül: a budapesti Grand Slam a sportág legrangosabb so­­rozata, a World Judo Tour egyik kiemelt eseménye, amely olimpiai kvalifikációs verseny lesz. Aki érmet szerez a magyar fővárosban, az nagy lépést tesz a 2021-es tokiói olimpia felé.