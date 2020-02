Újabb három sikert aratott a címvédő Szentes a Duna-ligában

Csapatkapitánya, Kövér-Kis Réka távollétében újabb sikeres három mérkőzést játszott a nemzetközi Duna-ligában a Hungerit-Szentesi VK, amelyre a pénteki BVSC elleni bajnoki után majdnem két hónapos tétmeccsmentes időszak vár.

A címvédő Hungerit-Szentesi VK a tabella második helyéről várhatta a Duna-liga folytatását, amelynek a harmadik fordulóját Egerben rendezték meg az elmúlt hétvégén.

Az eredeti tervekkel ellentétben csak három mérkőzést játszottak le a Kurca-partiak a Heves megyei városban, ugyanis a hazaiak elleni ta­lálkozót a két csapat közös megegyezéssel egy későbbi fordulóra halasztotta az összecsapást.

Utazás után

Péntek késő délután hosszú utazás után várt a szentesiekre az első meccs, amelyet a szlovák Kassa ellen játszottak és végül 12–11-re nyertek meg. A két szombati találkozón ennél már lényegesen simább körülmények között érvényesítették a papírformát Lekrinszki Gi­náék, ugyanis a szerb Vojvodinát 20–4-re, a Palilulát pedig 14–9-re múlták felül.

– A szokottnál is fiatalabb és rutintalanabb összeállításban utaztunk el Egerbe, ugyanis Kö­­vér-Kis Réka és Bocskay Edit sem tartott velünk – árulta el érdeklődésünkre Komlósi Pé­­ter, a Hungerit-Szentesi VK ve­­zetőedzője. – Csapatkapitányunk már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy családi okok miatt nem tud velünk tartani ezen a hétvégén, amibe belementünk, míg Bocskay iskolai elfoglaltság miatt maradt távol. Az ő hiányuk és a hosszú utazás után rögtön vízbe is ugrottunk. Ezen tényezők miatt nem számítottam könnyű összecsapásra a szlovák együttes ellen, amely félelmen be is igazolódott. Bár a győzelmünk nem forgott komoly veszélyben, nagyot kellett küzdenünk a három pontért – beszélt az első és legszorosabb találkozóról a szakember.

Újoncként

Néhány napja mutatkozott be a felnőtt OB I-ben Bonca Vivien, akiről máris elismerően nyilatkozott a tréner.

– Kövér-Kis és Bocskay tá­vollétében Bonca rengeteg időt tölthetett a vízben, amivel remekül élt. Nagyon jól megállja a helyét a felnőttek kö­­zött már 15 évesen. A szombati meccseken már jobb teljesítményt vártam a lányoktól, hiszen pihenhettek egy éjszakát, szokhatták egymást. Ez a várakozásom beigazolódott, esélyeshez mérten megszereztük mindkétszer a három pontot – folytatta Komlósi Péter az események összefoglalását.

Jön a rutin

A rendkívül fiatal átlagéletko­­rú szentesieknél az utánpótlás-nevelésen van a hangsúly jelenleg. Serdülő- és ifjúsági korú lányokkal veszik fel a ver­­senyt hétről hétre az OB I-es sztárcsapatokkal.

– A rutin megszerzésére évek szükségesek, ezt próbáljuk most lerövidíteni, és képezni folyamatosan a fiatalokat. Az Eger elleni bajnokinkon lényegesen tudásunk alatt teljesítettünk, míg a Duna-liga meccsei arravalók, hogy az eddig megtanultakat elmélyítsük. Sajnos most ismét két hónapos szünet jön, ezt a tétmeccsmentes időszakot kell megpróbálnunk mi­­nél jobban kihasználni – tette hozzá Komlósi.

A válogatott olimpiai selejte­zős érdekeltsége miatt közel két hónapos szünet következik is­­mét a női OB I-ben. Pénteken 20 órától a bombaerős BVSC otthonában ugrik medencé­­be a Szentes, majd mivel a Du­­naújváros az összes bajnokiját elhalasztotta – az Euroligában viszont játszott –, így március közepén ismét a Duna-ligában vár majd megmérettetés Komlósi Péter tanítványaira a szerbiai Újvidéken.