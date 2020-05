Újra edzésre jelentkeznek

A kormány rendeletének értelmében újra edzhetnek a sport­egyesületek, és mérkőzéseket is lehet játszani: zárt kapuk mögött. Május végén folytatódhatnak is a bajnokságok, ám az amatőr ligákat illetően árnyaltabb a kép.

Hétfőn lép életbe az a kormányrendelet, amely alapján a profi labdarúgókluboknál, így az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémiánál is újra lehet tervezni a folytatást.

A klub vezetősége is örült a szigorítások enyhítésének, de mint fogalmaztak, számukra továbbra is az egészség megőrzése a legfontosabb. A szakmai vezetés és a stáb közösen hoz majd döntést a folytatásról. Vannak játékosok, akiknek külföldről kell visszatérniük, a legfontosabb azonban, amire még várnunk kell, az MLSZ határozata lesz az NB II-vel kapcsolatban, mindent ahhoz kell alakítaniuk – áll a klub közleményében.

Elvileg a közös edzések a jövő hét második felében, szerdán vagy csütörtökön már el is indulhatnak, ha minden feltétel adott lesz. Az viszont biztos a kormány bejelentése alapján, hogy ha folytatódik is az NB II-es bajnokság, legalább augusztus közepéig nézők nélkül, zárt kapuk mögött. Az első forduló előtt nagyjából három-négy hét közös felkészülés szükséges, így ha folytatódik a sorozat, akkor május 24-én vagy 27-én lenne a következő meccs, amelyen a szegediek Dorogra utaznának. A szerda, hétvége (szombat vagy vasárnap) ritmus révén a maradék tíz meccset bő egy hónap alatt, azaz június végére lezavarná a csapat.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a Brain Barnak adott nyilatkozatában elmondta, ha a kormány döntése lehetővé teszi, akkor elkezdik a bajnokságot, az MLSZ elnöksége erről korábban állást is foglalt. Számításaik szerint május 23. és június 13. között indulhatna újra a futball Magyarországon, június végére, július legelejére pedig be is fejeződnének a profi bajnokságok. Az MLSZ elnöke ugyanis hangsúlyozta, mivel mindenkit le kell tesztelni, erre pedig csak a profi kluboknak van lehetőségük, így az amatőr ligák, azaz a megyei bajnokságok újraindulására kevés esélyt lát.

– Nagyon örülünk annak, hogy ezek a könnyítések megtörténtek, de hogy ez mit jelent az amatőr futballban, azt legkorábban a jövő hét közepére tudhatjuk meg. Kétlépcsős döntési folyamat előtt állunk, az MLSZ állásfoglalásának függvényében a megye meghozza a lehető leggyorsabban a döntését. Ami jelen pillanatban biztosnak látszik, az a férfi és a női NB I, valamint a férfi NB II indulása – mondta a hír kapcsán Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád megyei igazgatója.