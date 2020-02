Vas Luca az Eb mellett az ötkarikás játékokra is ki akar jutni

A Haász SZUE 19 éves úszója, Vas Luca a budapesti nyílt vízi Európa-bajnokság mellett a tokiói olimpián is szeretné képviselni hazánkat. A szegedi egyesület tehetsége bizakodó az ötkarikás célok kapcsán, a nyílt vízi világkupán pedig fontos tanulsággal gazdagodott.

Felnőtt országos bajnokságokon már ezüst- és bronzmedált is szerzett 1500 méter gyors­úszásban, így a Haász SZUE úszója, Vas Luca kapcsán fel­merül a kérdés: ott lehet-e az olimpián? A téma felvetése az­­zal vált igazán jogossá, hogy Kapás Boglárka várhatóan in­­kább a 200 méter pillangót vá­­lasztja majd Tokióban, így Ké­­sely Ajna mellett megnyílik a lehetőség egy indulási jogra. Mivel a leghosszabb medencés távon a legutóbbi ob-n Mihályvári-Farkas Viktória végzett a szegediek tehetsége előtt – a riválisnak már van is olimpiai szintideje –, várhatóan vele kell megküzdeni a kvalifikáció­ért a márciusi bajnokságon.

– Remélem, hogy Kapás Bog­­lárka papírforma szerint ala­­kítja a tokiói versenyprogramját. Várhatóan így is lesz, így az idei olimpia már nem is álomként motivál az edzéseken, hanem kitűzött célként – kezdte a beszélgetést Vas Luca. – Ehhez viszont nem az olimpiai szintidővel kell versenyeznem, hanem Viktóriával. Bátran mondhatom, hogy jó úton haladok a cél felé, biztató az edzésmunkám, és a tavalyi hullámvölgyekkel tarkított év után most minden kezd a helyére kerülni. Kiegyensúlyozottnak érzem magam – mondta az úszó.

Vas Luca nemcsak a medencében, nyílt vízen is szép eredményeket ér el, a világkupa do­­hai állomásán a negyedik legjobb magyar volt. A legjobb háromba akart kerülni az Eb-kvalifikáció miatt, de még így sem kell lemondania a budapesti eseményről.

– A vízből ugyan csalódottan jöttem ki, de aztán átgondoltam, hogy miben hibáztam, és tanultam belőle. Ráadásul egy fontos célt elértem, az első kilométereken bebizonyítottam, hogy az él­­bolyba tudok kerülni, hiszen ötödikként fordultam a második körre. Máskor tovább kell tartani az elején diktált tempómat, különben utolér a mezőny, és darálóba kerülök – vonta le a fő tanulságot a 19 éves tehetség.

A sportoló elárulta: a me­­dencés mellett már a nyílt vízi úszás is tetszik neki, utóbbi szakágban már nem érez félelmet. – Remekül érzem magam a vízben, és érdekessé teszi ezt a sportágat, hogy sokszor kell jó taktikai döntést hozni – jegyezte meg Vas Luca.