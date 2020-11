17 órától a labdarúgó NB II.-ben: Szeged-Csanád GA–Dorog

A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos naptárában az NB II. 15. fordulója következik. A Szeged-Csanád GA vasárnap 17 órától a Dorogot fogadja a Szent Gellért Fórumban, mert játszani kell, ha a két fél nem tud megegyezni.

Jó lenne már, ha nem feltételes módban, kérdőjelekkel kellene megírni a sporteseményekkel kapcsolatos előzetes anyagokat, de ez ebben a helyzetben naiv álom. Így aztán még mindig ebben a szellemben tételezzük fel, hogy vasárnap 17 órától a Szeged-Csanád Grosics Akadémia a labdarúgó NB II. 15. fordulójában a Dorogot fogadja a Szent Gellért Fórumban.

Ami biztos: mérkőzést ha­­lasztani csak abban az esetben lehet, ha mindkét fél hozzájárul, azaz megegyezés születik a két fél között a találkozó ké­­sőbbi lejátszására. Ellenkező esetben viszont játszani kell – bárki is áll rendelkezésre. Így járt például a Békéscsaba, amely a sorozatos pozitív tesztek miatt 18, 19 éves fiatalokkal játszott le több bajnoki és egy kupamérkőzést is, mivel az el­lenfelek nem akartak halasztani. De említhetnénk az NB I.-ből az Újpestet, amely éppen a tegnapi, Diósgyőr elleni találkozót mondta le, így a három pont 3–0-s gólkülönbséggel a miskolciaké lett. Ez lehet a sorsa a Soroksár–Szeged-Csanád GA hét közben elmaradt mérkőzésnek is, amelyre a Szeged nem utazott el éppen a sok koronavírussal fertőzött játékos hiánya miatt.

Ha játszani kell, akkor vi­­szont megint egy nagy értékű kérdés merül fel: vajon kivel, kikkel? Ebben az esetben Do­­­bos Barna vezetőedzőnek ugyancsak a fiatalokhoz kell nyúlnia a még negatív teszttel rendelkezdő felnőttkeret tagjai mellett: a legutolsó információnk szerint összesen 17-en kapták el a vírust. Mivel az újabb tesztet tegnap végezték el a csapaton, annak eredménye lapzártánkkor még nem volt ismert. Jovanovics és Simon Á. továbbra is eltiltott, mivel nem töltötték le az öt sárga lap miatti egymeccses büntetésüket, Germán és Tóth G. sérült, viszont a Dorog keretében is van két stabil kezdő, aki most nem szerepelhet a színes lapok miatt: Nyíri és a csapatkapitány Lénárt. Információink szerint biztos, hogy a dorogi­­ak játszani akarnak, ennek megfelelően vasárnap útra is kelnek Szegedre.

A szurkolóknak fontos információ, és már így kezdődött el a jegyértékesítés is, hogy két helyet ki kell hagyni egymás között a Szent Gellért Fórumban, és természetesen a maszkhasználat kötelező.