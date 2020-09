Vasárnap hazai pályán debütál a Forráskút

Első hazai meccsére készül az újjáalakult Forráskúti FK: vasárnap 16.30-tól a Dóc ellen látogathatnak ki először a drukkerek az új csapat meccsére.

– Várva várt esemény az első hazai meccsünk a falu számára, bízom benne, hogy pozitívan is jövünk ki ebből a meccsből. Természetesen nyerni szeretnénk. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a helyiektől, a Bordány U19 elleni edzőmeccsünkre pél­dául közel nyolcvanan látogattak ki – mondta K. Tóth Gyula, a nyáron újraélesztett klub el­­nöke, aki hozzátette: plakátokkal, hirdetésekkel is igyekeznek népszerűsíteni a helyiek számára, újra van futball Forráskú­ton.

Nyáron az alapokról kellett elkezdeni a közös munkát a csapatnál, létszámbeli gondjaik nincsenek a forráskútiaknak.

– Minőségi játékosaink is vannak, vannak, akik nem is me­­gyenégyes szintű futballisták. Jó csapatot sikerült összerakni, a kerettagok lelkesek, magas létszámban tudunk edzeni, abszolút elégedett vagyok az eddigi hozzáállással – összegezte az eddigieket a klub elnöki posztját is betöltő K. Tóth.

A csapat a megyei IV. osztály első fordulójában Szatymazon ért el 1–1-es döntetlent, ez volt a debütálás az új csapat számára.

– Arról beszélgettünk a meccs előtt, hogy ne legyünk gör­­csösek, ez viszont néha nem sikerült. A helyzetkihasználás­sal voltak problémáink, de reális eredmény született, mert a hazaiaknak is voltak lehetőségeik. Ez egy pontra volt most elég, de hazai közönség előtt vi­­szont szeretnénk javítani – utalt az első hazai mérkőzésre.

A korábbi mórahalmi, bordányi és tápéi futballista nem játszott a nyitófordulóban: mint mondta, számára is fura volt, hogy ezúttal az oldalvonal mellől kellett segítenie csapatát.

– Pont a Bordány elleni ha­­zai edzőmeccsen egy részleges combizomszakadást szenvedtem, legalább öt-hat hét lesz a gyógyulás ideje. Világéletemben futballoztam, kívülről nézve az ember mindig oko­­sabb, én is nagyon ideges voltam a Szatymaz ellen. Nem lesz ezzel gond, de nagyon más, szokatlan még ez, hogy kívülről irányítja az ember a csapatot – zárta K. Tóth Gyula.