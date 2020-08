Végre elkezdte a Szedeák – Fotók

Hétfőn este találkoztak először a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabda-csapat tagjai. Az első foglalkozáson még nem vett részt mindenki, de hamarosan teljessé válhat a keret.

Hétfőn este megtartotta első edzését az új szezonra való felkészülés jegyében a Naturtex-SZTE-Szedeák. A kosarasok számára persze az elmúlt időszak is tartogatott edzéseket, hiszen március közepe óta nem játszottak bajnoki mérkőzést, így a szünetet is igyekeztek aktívan kihasználni a játékosok.

Nem volt még teljes a csapat kerete, a két amerikai légiós közül James Dickey a mai napon csatlakozik a társakhoz, míg Zach Brown várhatóan a hét második felében érkezik meg Szegedre: persze most a járványhelyzet miatt az utazások sem mennek olyan könnyedén, mint korábban.

Ez okból hiányzott még a csapat eddig bejelentett harmadik légiósa is, Djordje Dzeletovics ugyanis még csak egy koronavírus-teszten esett át, márpedig ahhoz, hogy mentesüljön a karantén alól, két negatív tesztet kell produkálnia, a második eredménye is várhatóan mára megérkezik.

Szrecsko Szekulovics vezetőedző ezen már túlesett, a Szedeáknál maradó tréner így már nem kényszerül karanténba, miután megérkezett Szegedre. Az mindenképpen pozitívum, hogy ott volt a társakkal Wirth Ádám is, a Szedeák saját nevelésű kosarasa az előző idényben súlyos térdsérülést szenvedett, ám most, ha csak fokozatosan is, de bekapcsolódik a csapatmunkába.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a múlt héten arról döntött, ha a járványhelyzet is engedi, akkor október harmadikán kezdődhet el az új bajnokság.

A Szedeák közel egy hónap múlva játszik meccset először, amikor is egyfajta bemutatómeccset vívnak a debreceni csapattal, majd három torna szerepel a programban a bajnoki rajtig.