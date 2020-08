Vereség után lemondott az SZVSE edzője

Ismét kikapott az SZVSE a labdarúgó NB III-ban, a Vasutasok hatpontos meccset veszítettek a Taksony ellen – a találkozót követően a szegediek nyáron kinevezett edzője, Vágó Attila benyújtotta a lemondását, amelyet a klub vezetői el is fogadtak.

Fontos mérkőzésre készült az SZVSE a Taksony ellen, hiszen a két csapatot az egymás elleni mérkőzés előtt csak két pont választotta el egymástól.

Ennek megfelelően érződött is a tét a mérkőzés kezdeti periódusában, amely kevés igazi lehetőséget hozott: az SZVSE mezőnyben ugyan dominált, de nem tudott előnybe kerülni. Úgy tűnt, az első gól meghatározhatja a mérkőzés kimenetelét, és ez végül így is lett, ám ehhez kellett egy hiba is.

Negyed órával a vége előtt Gulyás lövésénél a szegediek kapusa, Molnár hibázott, ezzel a góllal pedig előnybe került a Taksony – az kiváltképp bosszantó, hogy ez volt a vendégek első érdemi lehetősége, amelyet rögtön gólra is váltottak. Innentől érthetően kinyílt az SZVSE, amely egyenlítés helyett újabb gólt kapott, így kétgólos hátrányba került, majd fontos pontokat hullajtott el.

A találkozót követően a nyáron kinevezett vezetőedző, Vágó Attila benyújtotta a lemondását, amelyet a klub vezetői el is fogadtak, így hat mérkőzés után távozik a csapat éléről. Vágó nem marad feladat nélkül, hiszen a román női labdarúgó NB I-ben érdekelt Székelyudvarhely szakmai munkájáért felelt eddig is párhuzamosan.

Vágó Attila: – Motiváltabbak voltunk, és jobban is játszottunk, de nem tudtunk gólt rúgni. Az ellenfélnek egyetlen kapuralövése volt. Az én lelkiismeretem tiszta, de úgy érzem, a játékosok közül nem mindenki tett meg mindent a sikerért, néhányukban csalódtam. Sok sikert kívánok a folytatásban, biztos vagyok benne, hogy ez a csapat bent tud maradni!