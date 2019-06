Ismét Pátkai Máté volt az egyik nyerőember, Walest is legyőztük itthon

Jegyzőkönyv:



Magyarország–Wales 1–0 (0–0)

Férfi labdarúgó Eb-selejtező, Budapest, 19 ezer néző. Vezette: Jug (szlovén)

Magyarország: Gulácsi – Lovrencsics G., Baráth, Orbán, Korhut – Pátkai, Nagy Á. – Dzsudzsák (Kleinheisler, 70.), Szoboszlai, Holender (Varga R., 57.) – Szalai Á. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Wales: Hennessey – Gunter, A. Williams, J. Lawrence, B. Davies – Allen, Ampadu (Smith, 54.) – T. Lawrence (Vokes, 80.), Brooks (Wilson, 73.), D. James – Bale. Szövetségi kapitány: Ryan Giggs.

Gólszerző: Pátkai (80.)

Két helyen változott az Azerbajdzsánban győztes magyar válogatott kezdője, miután Pátkai Máté és Holender Filip kapott lehetőséget Wales ellen. Marco Rossi együttese aktívabb volt az első félidőben, főleg a 102. válogatottságával az örökranglista második helyére lépő Dzsudzsák Balázs vezetésével: a magyar válogatott csapatkapitánya többször is helyzetbe hozta a társakat, de ha csak centik miatt is, de elmaradt a befejezés. Wales mindössze Lawrence közeli lövésével veszélyeztetett az első félidőben.A folytatás is hasonlóan alakult, de Szoboszlai lövése is kevéssel ment el a kapu mellett – igaz, Bale tíz méterről csúnyán eltörte a labdát a túloldalon. Érezhető volt, egyetlen momentum eldöntheti a meccset: ez majdnem Gulácsi Péteré volt, a magyar kapus ugyanis hibázott, és belerúgta a labdát Vokesba, róla azonban a háló tetejére pattant a labda, ekkor szerencsénk is volt.Tíz perccel a vége előtt azonban Szalai Ádám tartott meg egy beadást két védő között, a vendégek nem tudtak tisztázni, a lecsorgóra pedig érkezett Pátkai Máté, és akárcsak a horvátok ellen, most is eredményes volt, miután a léc alá vágta a labdát, így megszereztük a vezetést.A hátralévő időben akár le is zárhatta volna a meccset a magyar csapat, de nem jött össze a második lőtt gól. Nem is volt szükség rá, a hajrában stabil védekezést mutatott a nemzeti csapat, így Horvátország után a világranglistán nálunk jóval előrébb álló Walest is sikerült legyőzni hazai pályán.A csoport másik meccsén Szlovákia idegenben 5–1-es győ­­zelmet aratott Azerbajdzsánban. A szeptemberi, szlovákok elleni hazai folytatást így a csoport éléről várhatjuk, bár a többiek egy meccsel kevesebbet játszottak, Walesszel szemben pedig még akkor is megmarad a pontelőnyünk, ha Ryan Giggs csapata negyedik csoportmeccsén győzni tudna, azaz egy riválissal szemben lépéselőnybe kerültünk – így nagyon jó ránézni a tabellára.