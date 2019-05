Jó formát mutattak: Németországban szerepelt a Tornádó Team

Szegediek főszerepben. Fotó: Tornádó Team

A Tornádó versenyzői egyre jobb formát mutattak, a hatalmas mezőnyben a selejtezők után A, B és C döntőben folytatódtak a küzdelmek. Erdős Dávid mindkét hosszú távján a B-ben végzett a mezőny első harmadában.Három számban is a legjobb tízben végzett Gardi Dominika, aki így összetettben a rendkívül előkelő nyolcadik helyen zárt. Bíró Hanna kedvenc távján, az 500 méteren elképesztően csúszós pályán kellett volna, hogy továbbjusson, ám ez nem sikerült neki. Szerencsésebb lett volna, ha a későbbi selejtezők egyikébe kerül, ahol már közel nem csúszott annyira a pálya. Miután másik kedvencét, a 300 métert a szakadó eső miatt eltörölték, így csak a hosszabb távokon vigasztalódhatott, ahol a 10. helyen ért célba. Sajgó Anna a 12. pozícióban végzett az 5000 méter eliminációban, bátrabb helyezkedéssel jóval előrébb kerülhetett volna a rangsorban.A pontverseny selejtezőjében Kopilovic Nóra bukott, így csak a B döntőben folytathatta, ahonnan nem sikerült feljutnia az A-ba. Urbán Boglárka pedig hosszú kihagyás után szépen helytállt, a nagy létszámú mezőny első felében fejezte be az összetett versenyt.