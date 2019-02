Jó kezekbe kerültek - Brávikkal új impulzusok érik a Szentest

A két csapat tatabányai mérkőzését a Kurca-partiak magabiztos játékkal nyerték meg 10–4-re októberben, így most is ők számítanak a találkozó egyértelmű esélyesének.– Az első perctől az utolsóig uralnunk kell a meccset – árulta el lapunk érdeklődésére Kövér-Kis Réka , a Hungerit-Szentesi VK csapatkapitánya –, hogy az történjen a vízben, amit mi szeretnénk. Remélem, hogy minél több szurkoló előtt megszerezzük a három pontot, és akad majd lehetőségünk a taktikánk csiszolására is – folytatta.Nem véletlenül említette meg a bajnokságban eddig tíz meccsen 16 gólnál tartó Kövér-Kis a taktikát, ugyanis másfél hete edzőváltáson esett át a Hungerit. A 2017 nyarán kinevezett Vidumanszky Lászlót ideiglenesen a másodedző, Brávik Fruzsina váltotta a kispadon.– Meglepett bennünket a Fradi a kanadai védekezésével, de már ellenük is láttam biztató jeleket a játékunkban, ami már az új trénerünkkel gyakoroltakra utalt. Ezeket a héten tovább csiszoltuk, majd az elkövetkezendő egy hónapban próbáljuk a lehető legtovább fejleszteni, hogy az Egert itthon legyőzzük – tekintett pozitívan a jövőbe.Kövér-Kis Réka bizakodó, meglátása szerint a Hungerit-Szentesben vannak még tartalékok. Bár a vezetőség a hatodik hely elérését tűzte ki célul, szerinte az ötödik pozíció megszerzése sem lehetetlen.– Brávik Fruzsina kinevezésével új impulzusok érkeztek a csapathoz, amelyből mi csak profitálhatunk. Vele egy olyan munka kezdődött el, amellyel előrébb léphetünk. Egy világbajnok játékos kezei között nem vagyunk rossz helyen – tette hozzá Kövér-Kis Réka.