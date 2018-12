Két játéknap maradt: vannak csapatok, amelyek már készülhetnek az elődöntőre a Kék Mókus-kupán

Szombaton a még hátralévő középdöntőmeccseket rendezik meg, vasárnapra pedig csak az elődöntők maradnak. A három korcsoportban akad több olyan alakulat is, amely már biztosította helyét a december 29-én az újszegedi sportcsarnokban tartandó helyosztókon – a legjobb négy együttes mind ilyen. Találkozhatunk ezek között például a Fit World O'Neillel, a Varga Pince Juniorral, a Centrum Hotel Szegeddel, vagy a Gól söröző Csengelével is.–35: Fit World O'Neill Team–Anien 10–2, Gyuszi and the Boys–A csapat 3–0, Hódmezővásárhelyi FC II.–Drink Team 12–8, Szeged UTD-Rákóczi–Lily FC 0–3, UTC 1913–Anien 9–12, Gyuszi and the Boys–Varga Pince Junior 1–4, Gumi-sziget–Anien 6–0, Gyuszi and the Boys–Fit World O'Neill 2–7, UTC 1913–Varga Pince Junior 3–14, Gyuszi and the Boys–Anien 8–6, UTC 1913–Fit World O'Neill 2–16, Gumi-sziget–Varga Pince Junior 3–3, Zengő Alföld–Gámavill Kft. 3-0, TVSC–HFC II. 3–3, Lily FC–Gámavill Kft. 3–0, Zengő Alföld–HFC II. 6–4, TVSC–Gámavill Kft. 3–0+35: Öreg Honvéd Vendéglő O'Neill–Gól Söröző Csengele 5–13, Old Ret–Ficak 5–1.+45: Centrum Hotel Szeged–Déliláb 11–5, Szindikátus–Eurosweet 1968 6–6, Szitapont–Centrum Hotel Szeged 4–4, Déliláb–Lanerossi 4–7, Szitapont–Szindikátus 3–3.