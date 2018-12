Küzdöttek tatamin, ketrecben és ringben is: népszerű harcos nap volt Szegeden - galéria

A ketrecben összesen harminc MMA-s harcolt, a tatamin 100 versenyző küzdött a grappling szabályrendszerben (a 26 klub között Csongrád megyét a rendező klub mellett a Szegedi Ju Jitsu Egyesület, a ZR Team Szeged, a Pitbull Team Szeged és a ZR Team Kistelek képviselte), míg a bokszolóknál hetvenen vettek részt a Szeged BC pofonpartiján. Emellett nagyjából ötvenen felmérték a saját fizikai állapotukat is.



Az esti profi MMA-gálán a kadetteknél Szokolai Ármin két meccsen is érdekelt volt, mivel négyen neveztek: előbb az elődöntőben pontozással nyert, a döntőben pedig karfeszítéssel győzött. A további szegediek közül Lukács Nikolasz, Kardos Róbert, Bacsó Márió és Balogh Sándor technikai kiütéssel múlta felül ellenfelét, egyedül Juracsek Krisztiánnak nem sikerült a győzelem.



– Azért tettük ingyenessé a napközbeni rendezvényt, hogy azok is kijöjjenek, akik nem űzik kifejezetten a küzdősportot. A munkanap ellenére megtettünk mindent, és külön kiemelném Gál László ökölvívóedző és stábja remek szervezését. Illetve a közvetlen segítőim, így Laczkó Balázs, Lehoczky Csaba, Elter Antal, Bertalan Dezső, Erdélyi Endre munkáját – mondta Sárközi Róbert, az egyik főszervező.