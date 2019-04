Megvan Makó első tavaszi győzelme

Szekszárd–Makói FC 0–1 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 22. forduló. Szekszárd, 200 néző. Vezette: Maml Zoltán – jól (Vörös, Rózsás).

Szekszárd: Szűcs K. – Károly, Tóth T., Turi, Lékó, Márton, Arena, Kvanduk, Rácz F., Budai, Hegedűs. Edző: Kvanduk János.

Makó: Füstös 7 – Varga R. 6, Lászik 6, Szabó A. 6, Kóródi 6 – Podonyi 5 (Magyar, 80. –), Zsoldos 5,5, Babolek 5 (Széll – a szünetben, 5) – Tamaskó 7, Gémes 6 (Lipták, 70. –), Molnár J. 6. Játékos-edző: Magyar György.

Gólszerző: Tamaskó (70.).



A kiegyenlített, főleg küzdelmet hozó első félidőt követően egy pontrúgás döntötte el a találkozót, bár korábban egy röviden hazafejelt labdánál Gémes Bence is megszerezhette volna a vezetést a vendégek számára.

Bő egy óra játék után azonban egy jobb oldalról beívelt szabadrúgásra érkezett a hosszún Tamaskó Ádám, akiről megfeledkeztek a hazaiak, így szabadon fejelhetett a léc alá.



A folytatásban több helyzete is akadt a Makónak arra, hogy lezárja a meccset, viszont kimaradtak a lehetőségek. Ez is belefért, így egy fontos sikert már bezsebelt a bennmaradásért küzdő Makó, amely először örülhetett három pontnak 2019-ben.



Magyar György: – Egyszer meg kellett, hogy szakadjon a rossz sorozatunk. Végre nagyot küzdöttek a fiúk, és Fortuna is kegyes volt hozzánk.