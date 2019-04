Menetel az élvonal felé a szegedi vízilabdacsapat, újra büszke lehet az FKSE-Algyő

Menetelnek az élvonal felé. Továbbra is jó eséllyel pályázik a Szeged az OB I-be jutásra. Fotó: szve.hu

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 21. forduló. Szombathely, 50 néző. Vezette: Horváth, Szalai.Kőházi 17/6, Nagy L. 16/3, Boros 7/3, Horváth Zs. 17, Zsíros 4.Farkas 8, Ódry, Finsztál.Földi Alexandra.– Remélem, ezzel a vereséggel elértünk a rossz sorozat végére, és innen már csak felfelé vezet az út. Voltak periódusok, amikor álomszerűen játszottunk, de a védekezésünk teljesen szétesett, amiben közrejátszott az is, hogy a harmadik negyed elején szinte minden kezdőjátékosomnak négy faultja volt. Pusztán figyelmetlenségből rengeteg eladott labdánk volt, ami nem maradt büntetlenül. A mérkőzés során többször új erőre kaptunk, ám pontatlanok voltunk helyzeteink befejezésénél. Bízom a lányokban, hiszem, hogy innen is talpra tudunk állni, és bebizonyítani, hogy van még bennünk erő a maradék négy mérkőzésre.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 19. forduló. Balmazújváros, 300 néző. Vezette: Kovács, Mándli.Kiss – TEMESVÁRI 6, JOHN 5, Dolezsál 2, Árpási, 4 Németh 4/2, BALDA 6.Gera (kapus), Varsandán, Magyar 1, Szabó 3, Lőrincz 1, Mezei 3.Herbert Gábor.– Jó dolga van az olyan edzőnek, akinek intelligens játékosai vannak. Az én értékrendemben nem az első nagy győzelmet arattuk tavasszal, nagyon büszke vagyok a csapatomra.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Szentendre, 150 néző. Vezette: Sándor, Szabó.Cseh, Gyovai, Bató 3, Miklós 6, Szabó 3, Gindeli 4, Vér 1, Speth 5, Maláti 3, Szécsi 4, Szöllősi, Zsemberi.Vojkovics Gyula.– Nagyon örültem a győzelemnek, amit két kulcsjátékosunkat nélkülözve értünk el. Jó volt látni, hogy egy kötelező győzelmet ilyen koncentrált játékkal hoznak a lányok.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 18. forduló. Algyő, 150 néző. Vezette: Fibec, Herbák.KÖLCZE – Zsilák 1, Lovistyék, Egervári 1, Vér, Aracsi 1, SZEPESI 9/6,MIKÓ 1, GERCSÓ 4, Draxler D. 1, Kozma, Fejes. Edző: Avar György.– Sajnálom, szerintem egy picivel több volt ebben a meccsben. A kapott 24 gól abszolút rendben van, de támadásban gyámoltalanok vagyunk. Egyszerűen nem merjük megtámadni a falat, nem értem, hogy miért. Megyünk tovább, még van lehetőségünk elérni a kitűzött célunkat.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Elhardt, Farkas.Marczika – Kurai 5, Csányi 2, Szabó B. 5/2, Bajusz B. 3, Szilágyi 1, Józsa 1.L. Krivokapics (kapus), Kosik 2, Csiki Cs., Balán 2/1, Dobay 2, Tőkés 4, Oltványi 2. Edző: Velky Péter.DANI (kapus), SZABÓ 5, PÁDÁR, HEGYI 7, VÖRÖS 3, ZSIGA 2, VERÉB 3.VÖRÖS 5, LAJTÁR. Edző: Gera Norbert.– Két ponttal több, egy meccsel kevesebb, nem sérült meg senki. Több pozitívumot nem tudok mondani, nem ez volt életünk legszebb meccse.– Először is gratulálok a Szegednek a győzelemhez! Minden játékosom odatette magát, hogy korrekt eredményt érjünk el. Fegyelmezetten játszottunk, jól reagáltunk az ellenfél húzásaira, és a kapuban is erősek voltunk. Csodák azonban nincsenek.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 20. forduló. Csongrád, 80 néző. Vezette: Budai-Bock, ifj. Rácz.Pásztor 1, Molnár 5, Majdán, Kovács A. 3, Tóth, Huszák 3, Losonc 9, Zvolenszki 1, Blaskó 3, Kovács T., Bíró, Németh, Héjja 5, Kovács D., Sebők. JPásztor István.– Rangadót nyertünk, köszönhetően annak, hogy fizikálisan és mentálisan is odatettük magunkat, az első perctől a mi akaratunk érvényesült. A támadásainkat felgyorsítva, pontos befejezésekkel tartottuk kézben a meccset. Felváltva alkalmaztuk a nyitott és zárt védekezést, emellett nagyszerű kapusteljesítménnyel győztük le a jó erőkből álló Mezőtúrt.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.Ádász – Török 3, Nagy 3, Dankó 3, Szabó 7, Bagi 5, Székesi. Csere: Áncsán (kapus), Becsei, Lukács 4, Vörös, Ötvös, Kandó 1, Földesi, Kovács.Dankó Ervin.– Ellenfelünk végig kiválóan játszott, nehezen találtunk fogást a kapusukon. A második félidőben felkeményedett a védekezésünk, de támadásban pontatlanok voltunk. Az utolsó két percben kétgólos hátrányból, emberhátrányban csodával határos módon fordítottunk.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Czoldán, Kecskeméti.Fodor, Kovalcsik, JAKAB (kapusok), Nagy 1, Karácsonyi 1, SZŰCS 13/3, Csányi 1, KOVÁCS 3, Király, Czifra 1, Fehér, Besenyei 1, BOGNÁR 3, BACSA 6, JAKABOVITS 5. Edző: Komáromi Endre.– Igyekeztünk a lehető leggyorsabban játszani, amibe sok hiba csúszott, de a végjáték most jól sikerült.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.Bali 2, Csécsei 4, Körmendi, Farkasinszki 1, Gyovai, Kertész 5, Molnár 1, Pördi 2, Szöllősi 4, Tóth 1, Zsemberi, Csanádi, Kovács 9/8, Baranyi 2.Zsadányi Sándor.– Sikerült nagy csatára kényszeríteni a listavezetőt, egy kis szerencsével pontot, pontokat is elcsíphettünk volna. Külön öröm, hogy Szöllősi Zsófia, Zsemberi Zóra és Gyovai Sára a klub felnőttcsapatának bajnokiján is játszott, Vojkovics Gyula vezetőedző szerint pedig ők is sokat tettek a Szentendre elleni sikerért. Gratulálok a csapatnak!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 18. forduló. Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Incze É., Incze T.Kádár, Kakuszi (kapusok), Bozsó 2, Czirok, Dénes Dom., Dénes Dor. 12/4, Hadobás 1, Nagy 4, Rácz, Szél 4, Halasi.Szabó Attila.Férfi vízilabda OB I/B, felsőházi rájátszás, 2. forduló. Szeged, 100 néző. Vezette: Kádár, Pásztor.Molnár – Zsigri 1, Bicskei 1, Palotás 1, Boros 5, Somlai, Farkas 2.Katona (kapus), Szedmák 1, Berki 2, Lihotzky, Török, Lakatos 1, Blank 1.Csányi László.– Jó felkészülés volt a komolyabb derbikre.Férfi vízilabda OB I/B, alsóházi rájátszás, 2. forduló. Székesfehérvár, 50 néző.Vezette: Ercse, Kollár.UJHÁZI – Rácz-Fodor 1, Józsa 1, BARNA T. 4, Pölös, Benkő 2, Vígh 1.Kürtösi 1, Rácz, kecskeméti, Barna D., Tomcsik.Szabó Tamás.– Harcos ellenféllel játszottunk. Minden esélyünk megvolt a győzelemre, végig mi vezettünk, másfél perccel a vége előtt kétgólos előnyben voltunk, mégis döntetlen lett a vége. Ez nagy luxus. Dühítő, hogy két játékosra külön készültünk, ennek ellenére ők ketten összesen nyolc gólt szereztek ellenünk. Csalódás ez a vereség, a következő fordulóban próbálunk javítani.