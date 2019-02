Mesterhármassal nyert a SZEOL a HFC otthonában

A szerdai napon is több Csongrád megyei labdarúgócsapat folytatta felkészülését. Két NB III-as gárda, a Hódmezővásárhelyi FC és a SZEOL SC egymás ellen gyakorolt. Az olykor parázs mérkőzést a gyorsan kétgólos előnybe került szegediek nyerték meg Kéri mesterhármasával, a vendégek kihasználták a HFC által elkövetett hibákat. A SZEOL leigazolta a Puskás Akadémiától hazatérő, 18 éves támadót, Góra Márkot.



A megyei csapatok közül a Csongrád és a Székkutas is Békés megyei ellenféllel játszott, méghozzá mindketten igen pörgős és jó találkozót vívtak. Előbbi csapat a Nagyszénást győzte le, a kutasiak viszont nem bírtak a Gádorossal. A Csongrádhoz a korábban leigazolt Vitos mellett visszatért az SZVSE-től Juhász Sándor, valamint Rakonczai Gergely és Vellai Áron is a csapattal tart, a Szentesről megszerzett Orovecz Sándorral együtt. A Mórahalom és a Makó II. is magabiztos sikert aratott.



Eredmények



Hódmezővásárhelyi FC - SZEOL SC 0-3 (0-2)

HFC: Varga - Tóth J., Szabó Cs., Kiss R., Mezei, Katona, Beszterczei, Povázsai, Bódai, Hrabovszki, Csordás. Játszott még: Darida, Balogh G., Szabó M., Gyüre, Vass. Edző: Szűcs Róbert.

SZEOL SC: Leindler - Tomisics, Rácz, Gál, Gajda, Forró, Pócs, Ondrejó, Kozics, Kéri, Makszimovics. Játszott még: Tóth (kapus), Horváth, Lévai, Antman, Góra, Grünvald, Gajág. Edző: Siha Zsolt.

Gól: Kéri (3).



Csongrád - Nagyszénás 3-2 (1-1)

Csongrádi gól: Bartucz, Orovecz, Vitos.



Székkutas - Gádoros 2-2 (2-1)

Székkutasi gól: Kovács, Bujáki.



Mórahalom - FK 1899 Szeged 4-0 (3-0)

Gól: Bokányi R., Nyári, Király.



Makó II. - UTC 9-0

Gól: Posztós (2), Gémes (3), Herczeg, Bartucz, Bakos, Bány