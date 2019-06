Nagy Bianka, Varga Katalin és Birkás Balázs is nyert a második válogatón - Videó

A parasportolók első válogatója egészen jól sikerült az NKM Szeged versenyzőinek: a kajak szakágban Varga Katalin (KL2) első, Suba Róbert (KL1) és Rescsik Csaba (KL2) pedig második lett. És az időjárás is tudta a dolgát: csak a délelőtti zárás után szakadt le az ég a szolnoki Holt-Tiszára. A délutáni versenykezdésre megint ideális volt az időjárás – leszámítva a meleget és a párát. A parasportolók kenus versenyeiben sem talált legyőzőre Varga Katalin (VL3), míg Suba Róbert szintén ismételt, ő a második helyét (VL2) duplázta meg.



Hatalmas tettet vitt véghez az NKM Szeged fiatal kenusa, Nagy Bianka: C1 200 méteren az első válogatón nem tudta megelőzni az újpesti Lakatos Zsanettet, ezúttal viszont a szolnoki víz szerencsét hozott neki. Nagy Bianka a táv első felében második volt, majd hatalmas csapásokkal utolérte, száz méterrel a cél előtt leelőzte ellenfelét, és végén majdnem egy hajónyi hosszal győzött. A párharcuk így 1:1-re áll, így szétlövés szükséges ahhoz, hogy eldőljön, ki megy a szegedi vb-re.





Nagy valószínűséggel nincs kérdés férfi K1 200 méteren, hiszen a szegedi Birkás Balázs ahogy az első válogatón, úgy most megint nyert. A rajt után az újpesti Tótka Sándor indult el, de Birkás szépen lassan leelőzte, és elsőként ért a célba. Olimpiai számban kettőből két győzelmet aratott.





Az algyői, de győri színekben kajakozó Kopasz Bálint az 1000 méter egyes után 500 méteren is nyert, a duplázása pedig ebben a számban is világbajnoki indulást érhet.