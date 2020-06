Képet készített Messivel egy rajongója – aztán jött a hidegzuhany

A szombat esti, mallorcai meccs 54. percében

A vendég Barcelona hatszoros aranylabdás támadója egy góllal és két gólpasszal járult hozzá a címvédő és éllovas 4-0-s sikeréhez.

illetve kijátszania a francia származású, de Mallorcán élő szurkolónak. A találkozóra mindössze 229 embernek volt belépési engedélye.

A rendezők elfogták és levezették a pályáról a drukkert, akit a stadionban a rendőrök azonnal kihallgattak. A Messi-rajongó később a spanyol újságok helyszíni tudósítóinak elmondta:

Hozzátette: a találkozó 40. percének környékén barátaival érkezett a létesítményhez, amelybe a kétméteres kerítés átmászását követően tudott bejutni. Közölte: a rendőrök felvették az adatait és mielőtt elengedték volna, kitöröltették a telefonjával készített Messi-képet.

When you don't manage to get that selfie with Messi 😭 😭 pic.twitter.com/tjhAM947dH

— Goal (@goal) June 14, 2020