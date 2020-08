Tizenöt éve nem volt hasonló balhé baseball-meccsen (videó)

Az ütőjátékosokért felelős tréner a vasárnapi, Oakland Athletics elleni mérkőzésen szóváltásba keveredett Ramon Laureanóval, akit korábban az Astros egyik játékosa nagy erővel megdobott labdával.

A koronavírus-járvány miatt zárt kapus mérkőzésen a houstoni játékosok közül többen a felhevült riválisra vetették magukat, erre pedig mindkét cserepadról berohantak a játékosok és egymást lökdösték.

There was a brawl in the Astros-A’s game! pic.twitter.com/PdjSdyyVDL

