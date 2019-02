Őrzi a jót, felejti a rosszat: Kenesei Zoltán szívesen tér vissza Szegedre, ahol sok barátot szerzett

Az MTK-öregfiúkkal. Kenesei Zoltán (a kép jobb szélén áll) szívesen gondol Szegedre. Fotó: kalohirek.hu

Szemmel tartja az MTK



Kenesei Zoltán ellen több, különböző szakaszban lévő eljárás is zajlott-zajlik bundaügyben, volt, amelyben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A játékával viszont nem sértett szabályt az MTK, mivel a magyar szövetség korábban úgy határozott, hogy legfeljebb három évre tilthatják el a folyamatban lévő bírósági ügyben érintett játékosokat.



A bundabotrány több mint hét esztendeje robbant ki, ezért a vádlottak eltiltása elévült.



Stern Péter, az MTK Baráti Kör elnöke korábban az egyik bulvárlapban elmondta, az öregfiúkcsapatuk amatőr bajnokságban indul, és nem akarják megfosztani Keneseit a futballtól. Ám szemmel tartják, és ha nem az MTK szellemisége szerint viselkedik társaival egyetemben, akkor elválnak az útjaik. Eddig nem volt rájuk panasz, viszont ezt az egyetlen esélyt kapták, amivel érdemes élniük – tette hozzá Stern.

– Inkább a Kenő. A szegedi drukkerek sok megjegyzése, így mindkét becézés eljutott hozzám a pályára, és nemcsak azért, mert üres stadionban játszottunk, ahol minden hallható lett volna, hanem mert tényleg szurkoltak a szegediek. Sok olyan meccsünk volt, amikor akkori magyar szinten is rengeteg nézőnk volt.– Örülök neki, ha tényleg szerettek. Az emlékek közül a jót próbáltam megőrizni, a rosszat elfelejteni.– Fontos része volt, hiszen sikereket értünk el, és sok barátot szereztem, sok jó emberrel találkoztam, és komolyan mondom, életem egyik legszebb három évét töltöttem el a városban. Az első másfél évben nem jutottunk fel az első osztályba, az 1998–99-es szezon végén a Tatabánya és a Nagykanizsa mögött harmadik helyen sikerült, majd még egy fél évig játszottunk a PNB-ben, az akkori első osztályban.– Van belőle bőven... Nagylaki Kálmán összetartotta a csapatot, és ugyan voltak nehéz periódusok, de a játékosok az utolsó leheletükig azért küzdöttek, hogy Szegeden tudjanak futballozni.– Nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot, és most azért nem kezdem el felsorolni, nehogy kihagyjak valakit. Ez a szám tíz fölött van, és nemcsak a futballra vonatkozik, hanem a sporton kívüli életre is. Nem mondom, hogy mindennap beszélünk, de ha találkozunk, gyakran előkerülnek a régi dolgok. Azért Krajczár Pistát kiemelném, hiszen ő szervezi, tartja össze a 45 éven felüli csapatunkat. Jólesik, hogy olyanokkal is találkozom, akikkel Szeged színeihez szép élmények fűznek.– Több szempontból sem tudok beszélni a velem kapcsolatos történésekről. Az ügyvédemmel megegyeztem, hogy nem nyilatkozok róla. Tudom, izgalmas a téma, de jelen pillanatban még nincs itt az ideje a megszólalásnak.– Korábban is menedzserkedtem, négy országban játszottam, így sok a kapcsolatom, és próbálok játékosoknak segíteni. Játszom az MTK öregfiúkcsapatában is, a kék-fekete klub adott egy lehetőséget, amit ezen az úton is köszönök, és remélem, nem élek vissza vele. Bár éppen most derült ki, hogy gerincsérvem van – elég rosszul is érzem magam. A kisfiam, Noel 12 éves, és ő is futballozik, így napi szinten érdekelt vagyok a labdarúgásban.– Sportélményt és az emberek szeretetét több országban. Csodálatos játék, amelyben az ember mindig nyerni szeretne, és ezért sok hülyeséget is megcsinál. Viszont ahova megyek, és megismernek, ott pozitívan fogadnak.