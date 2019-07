Rég nem látott sikerek: befejeződött a görkorcsolya világbajnokság Barcelonában

Fotó: Tornádó Team Szeged

A Barcelonában megrendezett World Roller Games utolsó napjaiban is szép eredményeket értek el a Tornádó Team Szeged versenyzői.A juniorok között versenyző Sajgó Anna a 15 ezer méter elimináció döntőjében bátor versenyzéssel sikeresen tartotta a lépést a világ legjobb hosszútávosaival, és végül a nyolcadik helyen ért célba.Ugyanezen a távon versenyzett a felnőttek között Gardi Dominika, aki egészen az utolsó körig eljutott. Itt már csak Európa- és világbajnokok voltak versenyben, végül úgy végzett a nyolcadik helyen, hogy a két nappal korábban világbajnokságot nyerő német ellenfelét sprintelte le. Ugyanitt Hunyadi Anna a legjobb 32-ig jutott, és tizennyolcadikként zárt.A maratonon a nőknél és a férfiaknál is durva balesetek történtek, de ez elkerülte a magyarokat. Gardi Dominika a 180 fős női mezőnyben a 24., Hunyadi Anna a 31. helyen zárt.A férfiknál elképesztő tömeg indult útnak a 42 kilométerre, ami mindjárt a rajtnál megpecsélte azok sorsát, akik nem tudtak az első sorokba rendeződni. Így járt Erdős Dávid és Dieterle Fábián is. Utóbbi kilométereken keresztül sprintelt, hogy beérje a vezető bolyt, de ez sajnos megbosszulta magát, nem tudta befejezni a versenyt. A több mint 400 indulóból „csak" 340-en értek célba. A betegségéből felgyógyuló Erdős Dávid minden várakozást felülmúlt azzal, hogy végigbírta, és a 123. helyen végzett.A csapat edzője Kéri Ferenc, akinek munkáját a belgák egykori tapasztalt görkorcsolyása, Ferre Spruyt és Garzó Erika segítették.