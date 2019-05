Rendkívül izgalmas fordulót rendeznek a megyeegyben: Bány Tamás tippelt a 28. fordulóra

Szabadnapos: Makó II.



Zsombó (14.) – SZVSE (3.)

Szombat, 17 óra, Zsombó, vezeti: Burzon Márk (Mucsi, Gera): – Az SZVSE-nek a játékoskerete sokkal jobb játékerőt képvisel, mint a Zsombóé, valamint rutinosabbak, ez személyes tapasztalatom, többükkel dolgoztam együtt. Mindezek miatt a tippem fix kettes.



HFC II. (7.) – Székkutas (13.)

Szombat, 17 óra, Hódmezővásárhely, vezeti: Bartucz Tamás (Szöllősi, Bozóki): – A hódmezővásárhelyi fiatalok az elmúlt hetekben szorgalmasan gyűjtögették a győzelmeket, ahogyan ezen a hétvégén sem lesz ez másként. Begyűjtik majd a három pontot a Székkutas ellen.



Algyő (1.) – Röszke (5.)

Szombat, 17 óra, Algyő, vezeti: Brezovai Zoltán (Fodor, Vida): – A Tiszasziget óriási meglepetésre botlott Csongrádon, így az Algyő a tabella élére ugrott. Sebők Lászlóék innen már gondolom nem akarják elengedni az első helyet, így mindenképpen hazai sikert várok.



UTC (11.) – Szőreg (10.)

Szombat, 17 óra, Szeged, Kertész utca, vezeti: Virág András Barnabás (Tihanyi, Takács): – Valószínűleg a hazaiak jobban alkalmazkodnak majd a rossz talajú pályájukhoz, míg ez a tavaszi idény finoman szólva sem a Szőreg. Összességében döntetlenre számítok.



Tiszasziget (2.) ​– FK 1899 Szeged (15.)

Szombat, 17 óra, Tiszasziget, vezeti: Kiss Richárd (Barta, Szűcs): – Nagyon szurkolok Bernát Peti barátomnak, hogy nyerjék meg a bajnokságot, ehhez mérten ez a meccs fix egyes. Amennyiben bajnok akar lenni a Tiszasziget, több botlást már nem engedhet meg magának.



Kiskundorozsma (6.) – Foliaplast-Bordány (4.)

Szombat, 17 óra, Kiskundorozsma, vezeti: Polyák Attila Péter (Katona, Tóth I.): – Két kiváló formában levő együttes találkozik. A bordányiak elég jó tavaszt produkálnak, viszont a Kiskundorozsma hazai környezetben esélyesebb, így otthon tartják majd a három pontot. A hétvége rangadója: Szentesi Kinizsi (8.) – Csongrád-Kunság A. (9.)

Szombat, 17 óra, Szentes, vezeti: Kis Máté (Kovács A., Minda): – Ez a párosítás évtizedek óta óriási rangadó a két szomszédvár között. Szentesen vannak Csongrádiak, Csongrádon szentesiek, parázshangulatú, 1–1-es döntetlennel zárul majd a mérkőzés. Edzői várakozások: Némethy László, a Szentesi Kinizsi edzője: – Nem jó előjelekkel várjuk a derbit, mert Molnár Zsolt eltiltott, Szeles Dánielre sérülés miatt nem számíthatok, de Bertók Gábor játéka is erősen kérdéses. Az SZVSE ellen hat játékosom sem léphetett pályára sérülés miatt, a héten nem is tudtunk normális edzésmunkát végezni, de bízom benne, hogy a hétvégére kiegyenesedik a csapat. Jó időt jósolnak, várjuk a szurkolókat. Nemrégiben Derekegyházon leégett egy család háza, nekik árvereztünk el egy mezünket. Az ebből befolyt összeget a rangadó előtt adjuk majd oda nekik.



Keller Mihály, a Csongrád-Kunság Aszfalt edzője: – A két csapat szerepe hasonló a bajnokságban, jó őszt egy vártnál rosszabb tavasz követett, így ezt szeretnénk most javítani. A Szentes–Csongrád mérkőzés az ősidők óta rangadó, nagymúltra tekint vissza. Vannak náluk csongrádiak, nálunk szentesiek, így ez pikantériát ad a találkozónak, ami doppingszer a futballisták számára. Erre a 90 percre valószínűleg a sérültek is meggyógyulnak.