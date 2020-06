A Maradona-kultusz egyik templomának is beillő nápolyi kocsmába toppant be egy tévéstáb. Arról érdeklődtek az egyik ott lézengő Napoli-szurkolótól, elképzelhetőnek tartja-e, hogy van olyan nápolyi, aki a Juventusnak szurkol. Ekkor Maradona vitrinben lévő cipőjét kezdte bámulni meredten a megkérdezett, látszott, hogy nem akar elhamarkodott választ adni. Aztán a valószínűségszámításból felocsúdva azt mondta:

elképzelhető ugyan, hogy van Nápolyban Juventus-szurkoló, de ha van is, hát az bizonyosan a világ legszomorúbb embere, hiszen senkinek nem beszélhet erről.

A hallótávolságban lévő nápolyiak kajánul vigyorogva bólogattak a válasz hallatán, megállapítva, hogy annál nagyobb csapás aligha érhetne egy nápolyi családot, mint ha a gyerekükből Juventus-szurkoló lenne. Maga a gondolat is annyira szörnyű volt, hogy csak egy korty bor után tűnt el a felhő a napolisták homlokáról.

Rejtő Jenő írta, hogy az együttérzés fordítottan arányos a távolsággal, ezért van, hogy hajlamosak vagyunk a szomszéd kontinens nélkülözőiért jobban aggódni, mint némi apróval megtámogatni a kunyerálót az utcánkban. Valahogy így van ez a szurkolói hozzáállással is. Rengeteg rajongója van Magyarországon is a legnagyobb spanyol, angol, német, olasz kluboknak. Szurkolói csoportok szerveződnek olyan honfitársainkból, akik lelkesen szorítanak olyan sportágak bajnokságainak résztvevőiért, amelyeket nemhogy az Óperencián, de az óceánon túl játszanak. Az azonban valószínűtlen, hogy Kukutyin lakói közül bárki is a szomszédos Bivalypuszilnád csapatáért legyen oda. Játszhatnak ott munkatársai, gyerekkori pajtásai, köthetik bármilyen szoros szálak a szomszéd falu vagy város klubjához, de szurkolni nekik, az valami furcsa elhajlás lenne. Kukutyinból lehet szurkolni a Napolinak vagy a Juvénak, de olyat még nem hallott senki, hogy a településsel egy ligában játszó másik csapatot biztatna bárki a helybeliek közül. Így is van rendjén.

Igen ám, de mi van, ha az ősellenségnek számító csapat a ligán kívül játszik? Nápolyban biztos nem szorítanak a Juventus BL-sikeréért. Sőt. Valószínűleg sok imát mondanak el nápolyi templomokban a Juve minden riválisáért.

Nálunk viszont a kuku­tyiniak nagyon is szurkolnak a Bivalypuszilnádnak, ha éppen úgy hozza a sors, hogy nemzetközi kupában küzdhet. Furcsa mód szinte hazafias ügy lesz a riválist pártolni, amint kilép szeretett csapatunk hatóköréből. Van ebben egy kis tudathasadás, de a következő bajnokin minden drukker kiordíthatja magából a lelki problémáját.