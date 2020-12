Détári Lajos által aláírt magyar válogatott mez, Biros Péter és Szécsi Zoltán vízilabdázók nevét viselő labda, Erdei Zsolt és Balzsay Károly ökölvívók dedikálta bokszkesztyű, az Újpest FC labdarúgói jóvoltából szignózott lila-fehér trikó. Mindez csupán néhány azon felajánlások közül, amelyek nemrég jótékony célt szolgáltak. A sportvilág jeles képviselői ugyanúgy élen jártak a karácsony előtti adományozásban, mint tették korábban, amikor „csak” ellenfelekkel néztek farkasszemet, nem pedig a közutálatnak örvendő ellenséggel, amely az egész 2020-as esztendőre túl sötét árnyat vetett, miközben a „koronázás” más megvilágítást kapott.

Az adventi jószolgálat idején, a járványügyi szabályok betartásával akadt példa találkozásokra is a rászorulókkal. Ilyenkor személyes az élmény, annak megtapasztalása, hogy jó helyre kerül a sportkellék, az élelmiszercsomag, a plüssjáték, a vásárlási utalvány. Értelmet nyer a „Jónak lenni jó!” szlogen, annak átérzése, milyen kevés is elegendő az evilági boldogsághoz. A sokgyermekes család segítése, a mélyszegénységben élőknek nyújtott támasz, a súlyos beteg fiatal gyógykezelésére életre hívott akció olyan szolgálat, amiért érdemes embernek lenni. A sportoló persze elsősorban a saját területén nyújtott produkcióval tehet sokat azért, hogy az iránta érdeklődők jól vagy jobban érezzék magukat az ünnepen kívül is.

A kedvencek sikere lendületet ad a hétköznapokra, bátorítást a vészterhes időkre.

Ebben idén azok törtek előre, akiktől a befektetett anyagiak és a ráfordított energia ellentételezéseként már régóta vártuk a visszaigazolást, hogy nem kútba dobott összeg a rájuk fordított pénz. Labdarúgóink válogatott és – az FTC-nek köszönhetően – klubszinten akkor örvendeztették meg a nagyérdeműt, amikor a legnagyobb szükség mutatkozott a pozitív impulzusokra. A valódi ajándék Marco Rossi csapatától az Európa-bajnoki szereplés kivívásával és a Nemzetek Ligája-sorozatban az A ligába jutással, valamint a Ferencváros jóvoltából a Bajnokok Ligája főtáblájára kerüléssel már korábban a karácsonyfa alá került. Történt mindez a zöld gyepen, és nem virtuális módon, nem feledtetve mindazok elvesztését, akiket legyőzött a kór.

A szolidaritás bármilyen formája dicsérendő, ám az kevés, ha csupán három napra változik meg a profilkép a közösségi oldalon. Ahogy Uli Hoeness, a Bayern München korábbi elnöke mondta: a sikeres embereknek mindig segíteniük kell a rászorulókon.