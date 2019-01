Szegeden át is vezet út Tokióhoz: egyre élesebbre fordul a helyzet az olimpiai kvóták ügyében

Esélyesként

A ranglista is dönthet

Izgalmakból nem lesz hiány. Olimpiai kvóták sorsát láthatja a szegedi közönség 2019 nyarán.

Fotó: Karnok Csaba

Jövőre is van lehetőség

2019 igen fontos éve lehet a magyar és a megyei sportnak is. Az olimpia előtti esztendő az izgalomról, a megfeszített tempóról szólhat, hiszen egyre kevesebb lehetőség lesz a kvótaszerzésre. Magyarország az év során négy olimpiai kvalifikációs világbajnokságot rendez, ebből számunkra különösen fontos lehet az augusztus 21–25. közötti, szegedi kajak-kenu világbajnokság, ahol közvetlenül osztanak kvótákat. Budapesten áprilisban az egyéni asztaliteniszezők, júliusban a vívók, míg szeptemberben az öttusázók világbajnokságát rendezik.A legnépesebb küldöttség címre pályázhat az NKM Szeged VE, ráadásul a szegediek hazai pályán küzdhetnek meg a kvótákért az augusztusi, Maty-éren rendezendő világbajnokságon. Ha itt nem sikerülne, akkor sincs még semmi veszve, mert a 2020-as kontinentális viadalon vagy a duisburgi világkupán is lehet még kvótát szerezni. Kajak-kenuban fontos megjegyezni, hogy a kvalifikáció hajót és nemzetet illet, nem versenyzőt, vagyis elképzelhető, hogy nem az indul el egy adott olimpiai versenyben, aki a kvótát kiharcolta. Egy országot maximum 18 fő képviselheti, a magyar szövetség úgy nyilatkozott, a cél, hogy a maximális létszámmal képviseltesse magát a sportág Japánban.Az olimpiai bronzérmes, világbajnok súlylökőnk, Márton Anita számára a kvalifikációt illetően annyit kell tudni, a dobószámokban Rióhoz képest csökkent a létszám, 32 atléta lehet majd ott jövőre Tokióban. A kvalifikációs időszak júliusban indul, az év legfontosabb eseménye pedig a szeptember 27. és október 6. között zajló, dohai világbajnokság lehet Anita számára.Jelenleg összesen nyolc cselgáncsozó lehetne ott Tokióban, köztük a szegedi Ohát Zalán is. A kvóták meghatározó részét ugyanis a nemzetközi szövetség 2020. május 25-i világranglistájáról osztják ki, a 100 kilósok között versenyző Ohát jelenleg a 28. a listán, ez pedig utat jelent számára Japánba. Ha egy kijutott cselgáncsozó sérülés miatt nem tud indulni az olimpián, országa nem tarthatja meg a kvótát, mert az a versenyzőnek szól, nem pedig a nemzetnek. Ha viszont egy országnak két vagy több versenyzője is kiharcolja az indulási jogot, akkor a nemzeti szövetség dönthet arról, hogy melyiküket nevezi a játékokra.A magyar súlyemelést legutóbb csupán Nagy Péter képviselte Rióban, a Szegedi Lelkesedés SK sportolójának ezúttal is jó esélye van arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Rióhoz képest Tokióban közel hetvennel kevesebb súlyemelő lehet ott, mind a hét kategóriában 14. A 2018-ban elfogadott új kvalifikációs rend értelmében ez év november 1-jétől mindhárom féléves időszakban értékelhető eredmény kell ahhoz, hogy valaki a ranglistára kerüljön. Amellett a kvalifikációs időszakban legalább 6 összetett eredményt kell produkálni, s közte kell lennie legalább egynek vagy a 2018 novemberében rendezett türkmenisztáni, vagy a 2019-es thaiföldi vb-ről, illetve a kontinensbajnokságokról. Nagy Péter legutóbb 413 kilogrammos összteljesítményével a tizedik helyen végzett a világbajnokságon.A nyílt vízi úszóknál Olasz Anna a 2019-es kvangdzsui világbajnokságon tehet nagy lépést Tokió felé, ehhez az első tízben kell végeznie. Ha ez nem sikerülne, akkor következhet a jövő évi olimpiai kvalifikációs viadal, ahol a legjobb kilenc közé kell kerülni, így lehet eljutni a 25 fős olimpiai mezőnybe.Ami a csapatsportágakat illeti, férfi kézilabdában lehetnek valós reményeink arra, hogy a sportágban a szegedi színeket is képviseljék Tokióban. Ehhez az éppen most zajló dán–német közös rendezésű világbajnokságon kellene az első hét hely valamelyikét megszereznie a válogatottnak. A világbajnokság aranyérmese kvótát szerez, míg a 2–7. helyen végző csapatok részt vehetnek a 2020 tavaszán esedékes kvalifikációs tornák valamelyikén.