Szegediek bizonyítottak a Pannonia Openen, Jászapáti döntős lehet az Eb-n - Kínaiakat is megelőztek az SZKE korisai

Hazánkban egészen hihetetlennek tűnik, de Kínában a rövidpályás gyorskorcsolyát olyan komolyan űzik, hogy ha úgy tartják szükségesnek, a legnagyobb tehetségek tucatjait egyéves európai edzőtáborba küldik. Egy ilyen csoport edz idén Budapesten, így a nemzetközi szövetség Danubia-sorozatának harmadik állomásán, a Pannonia Openen lehetőség nyílt rá, hogy az egyik legnagyobb korcsolyanemzet tehetségeivel mérjék össze tudásukat Magyarország legígéretesebb fiataljai.



Természetesen ott voltak a Szegedi Korcsolyázó Egyesület sportolói is, és nem jöttek haza üres kézzel: a több mint kétszáz fős mezőnyben 11 alkalommal állhattak szegediek a dobogón. A váltókban különösen jók voltak az SZKE reménységei, Tóth Anna Rebeka és Somodi Maja pedig egyéniben is szerzett egy-egy bronzérmet. Utóbbi sportoló korosztályos válogatottként szerepelt a viadalon, de Révész Gergő is a nemzeti csapat tagja. A szintén válogatott szegedi, Jászapáti Péter októberben elszenvedett súlyos lábtörése után már megkezdte rehabilitációját, hamarosan újra jégre léphet.



– Felvesszük a versenyt a kínaiakkal is – jegyezte meg büszkén Szabó Krisztián, akinek nemcsak a Szegedi Korcsolyázó Egyesület trénereként volt különösen fontos ez az esemény, hanem a rövidpályás gyorskorcsolyázók utánpótlás-válogatottjának vezetőedzőjeként is. – Kína legjobb utánpótlás versenyzői jelenleg Nottinghamben és Budapesten edzőtáboroznak egy éven át. Nekünk ez kapóra jön, mi is szerzünk ezzel tapasztalatokat. Mivel a kínai gyerekek többsége hamarabb kezdi a gyorskorcsolyát, mint a magyarok, és jóval komolyabb fejlődési lehetőségekkel bírnak, így az alsóbb korosztályban még érezhetően jobbak nálunk. A junior A és B korosztályban viszont már nem ez a helyzet, erre a korra behozzuk a lemaradást, és abszolút felvesszük a versenyt. Fantasztikus visszajelzés ez, már nemcsak felnőttszinten, de utánpótlásban is kifizetődni látszik a munkánk. Az eredmények alapján megvan a potenciál sok magyar fiatalban, hogy világszínvonalú versenyzők legyenek – véli a szakember.



A trénerrel a pénteken kezdődő felnőtt-Európa-bajnokságról is beszéltünk, hiszen olimpikon tanítványa, Jászapáti Petra is indul a kontinensviadalon. Jelenleg a legjobb magyar női gyorskorcsolyázónak számít, a világkupa kazah állomásán pedig történelmi aranyat szerzett.



– Érezhetően jót tett neki a vk-elsőség. Magabiztosabb és motiváltabb lett, hiszen most már el tudja hinni, hogy mire képes. Mivel a női váltó nagyon fiatal lett, a kvartettel nem várható nagy eredmény tőle, de egyéniben mindenképp döntőbe várom. Reális cél, hogy legalább egy távon ott legyen a fináléban, de a sorsolástól is sok minden függ. A hollandok, az oroszok, a lengyelek és az olaszok is komoly vetélytársak lesznek, illetve egy belga tehetségre is figyelni kell. Összetettben a legjobb hat közé várom Petrát, hiszen a világkupákon rendre ott van az öt legjobb európai versenyző között – nyilatkozta Szabó Krisztián.