Téli szünet a megyeegyes csapatoknál (15. rész): Tartani akarja az őszi tempót a Tiszasziget

A legkevesebb kapott gól. Tombácz Róbert jól őrizte a tiszaszigeti kaput. Fotó: Karnok Csaba

Mindössze öt pontot veszített az őszi idény során a Tiszasziget: nem is meglepő, hogy ezzel a teljesítménnyel féltávnál az élen áll az előző két kiírás bronzérmese. Főleg úgy, ha hozzávesszük, hogy minden fontosabb statisztikai mutatóban a legjobbnak a Tiszasziget minősült, így a lőtt és a kapott gólokban sem akadt jobb nála. – Nem mondhatom, hogy elégedetlen lennék, bár nem tartom mérvadónak, hogy félévkor ki áll a tabella élén. Arra törekszünk, hogy megtartsuk a pozíciónkat, ezért dolgoztunk évek óta, hogy egy jól működő egyesület legyen a miénk – mondta Bernát Péter, a Tiszasziget játékos-edzője.Az őszi bajnok felkészülése már elkezdődött, méghozzá nem csupán a pályán, ugyanis a keret tagjai először egy közös disznótoron vettek részt. – Próbáltunk olyan keretet kialakítani, amellyel az edzéslátogatottságot is megemeltük, ezek mellé tesszük oda a kiegészítő programokat, ami a közösséget is formálja. Jó hangulatban telik a közösen töltött idő, bízom benne, hogy azt a bizonyos szekeret mindenki előre akarja tolni – válaszolta a listavezető mestere. A Tiszasziget keretének egy része a hétvégi Saller kupán vett részt, míg nagypályán szerdán a Hódmezővásárhelyi FC, majd egy héttel később az FK Szeged vendége lesz a csapat, február 9-én a Makó II-vel, egy héttel később pedig a Mórahalommal gyakorolnak a szigetiek.Tiszaszigeten igyekeznek egyben tartani az ősszel szerepelt keretet, egyedül a Nagymágocsra hazaköltözött Szarvas József távozása mondható biztosnak, ugyanakkor az sincs kizárva, hogy érkezői is lesznek a gárdának. – Két mérkőzés alatt eltűnhet az előnyünk, mindig az elöl lévő csapat ellen akarják megmutatni a többiek, hogy mire képesek. Nehéz tavaszunk lesz, de a célunk nem változott, meg akarjuk tartani az említett előnyt – zárta Bernát Péter.