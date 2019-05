Tökéletes négy nap volt: a szegedi Birkás Balázs remek eredményekkel zárta a válogatót

Elsődleges a négyes. Birkás Balázs felemelt ujja is mutatja, melyik az a helyezés, amely a leglényegesebb. Fotó: MKKSZ

– Igen, mondhatjuk.– Eddig nagyon keményen edzettünk, amelyben igencsak elfáradtam. Élesben nem mentem egyetlenegy jó pályát sem a válogatót megelőzően. De a jó eredmény bennem volt, mint ahogy ez kiderült. Rendes versenytempóban a válogatón tudtam először megfelelőt kajakozni, azaz más lapokkal kellett játszanom, mint edzéseken. A csapatunk minden távon, amelyen elindult, elöl volt.– A K1 400 méteres döntő. Ez egy nagyon nehéz táv: nem lehet a legelejétől teljes erőbedobással nyomni, mint 200 méteren, inkább játszani kell az erővel, és hogy a hajó jól fusson, végigmenjen, de gyors is legyen. Mindezt különösebb gyakorlás nélkül, precízen kellett összerakni. Volt a fejemben egy kép, hogyan is nézhet ki, ha megcsinálom, és megvalósítottam.– Egyértelmű, hogy a K4 500 méteres szám. Az olimpiai kvóta miatt az a lényeg, hogy legyen egy jó négyesünk. A 200 méteres párost megnyertük, pedig nem készültünk rá különösebben, azaz ezzel a felkészüléssel jól megyünk ebben a számban is. Volt egy cél, amely a csapattársak utolérését foglalta magában 400 méteren egyesben. Ez jól halad, de a teljesítményem még mindig nem eléggé állandó az edzéseken. Stabilan kell hoznom az eredményt, ez lesz most a következő feladat. Jó az út, amin járok, de ki kell gyomlálni, ami nem mellé való.– Nem. De van egy alma, és én éhes vagyok rá. Most azt érzem, mindegy, melyiket választom. Ugyanaz a négy kajakos, rajtam kívül az újpesti Tótka Sándor, valamint két szegedi, Nádas Bence és Kuli István minden számban az első négy között ért célba, kiemelkedtünk, és együtt mentünk. Egy hullámhosszon vagyunk, a 400 méteres célba érés például azon múlott, ki hogyan rúgta be a hajóját. Öt centiméter – hihetetlen, hogy ilyen szoros futamot csináltunk négyen.– Szerintem nem. De nem én döntök, hanem a szövetségi kapitány. Ám igaz, hogy senkit sem engedtünk magunk közé. Örülök, hogy Kuli Pistivel jól ment a hajónk, amely másodszor ült össze, azaz szinte nulla kilométeres, bejáratós egység volt, mégis működött. Az elkövetkező évekre ez jó jel.