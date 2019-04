Történelmi ezüstöt szerzett a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE

Amiért mentek, megcsinálták: a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE tollaslabdacsapata a pécsi rájátszás során megszerezte az élvonalbeli bajnokság ezüstérmét. Az már az alapszakasz után eldőlt, hogy a szegedi klub számára összejön az éremszerzés, a második helyért zajló csatában pedig sikerült legyőzniük a Debreceni Tollaslabda Club csapatát. A bajnok a házigazda Multi Alarm SE lett.



– A debreceniek elleni találkozón arra kellett figyelnünk, hogy minimum négy meccset megnyerjünk, így már akkor eldőlt minden, amikor 4–3-ra vezettünk. Ettől függetlenül komolyan vettük a végét is, hiszen így sportszerű, végül 5–4-es sikert arattunk – mondta Pápai Balázs, aki az egyéni országos bajnokságon megszerzett ezüstérme után most csapatban is megismételte az eredményt.



– Tíz éve alapult a Tisza SE tollaslabda-szakosztálya, ezért különösen örülünk, hogy megkoronáztuk a jubileumi szezont. Pécsről hazafelé Bordányban álltunk meg ünnepelni, csapattársam, Bálint Máté családja látott minket vendégül. Az egyéniben nyert ezüstérmemnél is jobban örülök a csapatsikernek, hiszen sokaknak meglepetést szereztünk azzal, hogy odaértünk a dobogóra. A rájátszással a felnőttek számára lezárult a szezon, kis pihenő után a következő évadra kezdünk készülni, az utánpótlásnak viszont még lesz néhány versenye.



A tollaslabda csapatbajnokság élvonala a következő szezonban is hat csapattal rajtol majd el. A szegediek célja Pápai szerint az lesz, hogy megismételjék az idei eredményt, és ha lehet, javítsanak is rajta.



Az ezüstérmes szegedi csapat tagjai: Bálint Máté, Bozsogi Anna, Bozsogi Mira, Dudás Nelli, Gebhard Tamás, Gellért Benedek, Kereszti Zoltán, Kószó Mira, Kőműves Csongor, Pápai Balázs, Pápai Bálint, Piliszky András, játékos-edzők: Dian Ayu Mayasari, Didi Purwanto.