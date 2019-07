Túl az ismerkedési szakaszon: sSaját nevelésű játékosokkal erősödik a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

Prakab Gábor vezetőedző sok saját nevelésű fiatalra számít. FOTÓ: HEMMERTNÉ NÉMETH ANNAMÁRIA/GOODWILL PHARMA SZEGEDI VÍZMŰ

A 2018–2019-es szezonban két év szünet után indult újra fel­­nőttbajnokságban a Tisza Volán SC szakosztályaként szegedi jégkorongcsapat. A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű együttese a kezdeti nehézségek után szép győzelmeket aratott, és a rájátszásban százszázalékos mérleggel szerezte meg az ötödik helyet. Az elmúlt évad tapasztalatainak köszönhetően pedig a 2019–2020-as idénynek összeszokottabb kerettel vághatnak majd neki.– A szezon végére összeállt a játékunk, de ehhez kellett az ismerkedési szakasz. Ezt most meg tudjuk spórolni, már a kezdésnél olyan keretünk lesz, amellyel jól lehet dolgozni. Jú­­liusban mindenki önállóan ké­­szül, augusztustól indul majd a közös munka, immár a jégen – mondta Prakab Gábor vezetőedző.A keret változásairól még sok konkrétumot nem mondhatott, ám az biztos, hogy a klub utánpótlásából újabb saját nevelésű fiatalok kerülnek fel az OB II-es jégkorongcsapathoz Sánta William, Vadkerti Zalán és Pallós Bertalan személyében.– A többi U18-as fiatal bi­­zo­­nyított tavaly, néhányan alapemberré váltak a szezon végére, az újaktól is sokat várunk. Lassan lesz két teljes sorunk az utánpótlásból, hozzájuk csatlakoznak a még mindig csak huszonéves „régiek", valamint a harminc fölötti ru­­tinos játékosaink. Így alkotnak majd egy bővebb keretet a következő NB II-es szezonra, amely az ősszel kezdődik – fogalmazott a tréner.A bajnokság nevezési határideje még nem zárult le, így nem tudni, hány együttes in­­dul. Prakab Gábor arra számít, a tavalyi hét csapatnál ez­­­úttal sem lesz kevesebb, így az előttük álló szezonban is több hazai találkozón lehet szurkolni a Goodwill Pharma Szegedi Vízműnek a szegedi műjégpályán.– Az eredményeik abból fa­kadtak, hogy megtanultunk csapatként gondolkozni, a játékosok kisegítették egymást a jégen, adott esetben kijavították a másik hibáját. Ebben a szellemben folytatjuk a következő szezonban is – tette hozzá Prakab Gábor.A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű várhatóan októberben játssza majd első bajnokiját az új szezonban.