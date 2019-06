Vásárhelyről indult, a svájci bajnokság bronzérmese, most az Európa Ligában szerepelhet

Örülhetett. Kecskés Ákos (balról) az Európai Ligában szerepelhet svájci csapatával. Fotó: FC Lugano

- Nagyon örülünk az Európa Li­­ga-főtáblának, borzasztóan szo­­ros versenyből kerültünk ki győztesen, mert négy csapat is ugyanennyi pontot szerzett. Előbb a szurkolókkal közösen kezdtünk, majd következett a csapat és a stáb ünneplése, aztán jöttem is haza Hódmezővásárhelyre. Itthon elég sűrűn telnek a napok, jelenleg pi­­henek Hódmezővásárhelyen.- Több mint fél évet vett igénybe, de igen, mondhatjuk, hogy a múlté. Szerencsére tavasszal már tudtam játszani. Várom az új szezont, hogy újból a pályán lehessek és bizonyíthassak. Na­gyon rövid a szünet, június 17-én már repülök is vissza, majd kezdődik az edzőtábor a hegyekben, és sorban jönnek az edzőmeccsek. Július végén rajtol a svájci bajnokság, szeptemberben pedig jöhet az Európa Liga.- Ha már Európa Liga: 23 éve­­sen mondhatjuk, hogy éle­te egyik legkomolyabb lehetősége előtt áll? Akadtak persze nemzetközi meccsei az utánpótlás-válogatottakban, de az Európa Liga csoportköre várhatóan egészen más lesz.Nem sok magyar játékos mu­­tathatja meg magát európai porondon a klubcsapatában. Egy óriási elismerés, ami nemcsak ne­­kem szól, hanem a csapattársamnak, Vécsei Bálintnak is, és csatlakozik hozzánk a Honvédból Filip Holender is. Két éve már bejutott a Lugano a csoportkörbe, de remélem, most én is kivehetem a részem ebből, és minél több meccsen játszhatok.- Óriási konkurencia van a vé­delemben, de mindez azt is jelenti, hogy várhatóan oda nem érkezik újabb játékos a nyáron a csapatunkhoz. Így is olyan labdarúgókkal kell felvennem a versenyt, akiknek komoly ta­pasztalata van, elég csak Fabio Daprelát említenem, aki a Serie A-ban és a Premier League-ben is játszott. Úgy érzem, jól ment a játék, amikor lehetőséget kaptam, hét mérkőzésen jutottam szóhoz tavasszal, ezek alatt egy döntetlen és egy vereség mellett a többi találkozón nyertünk.- Nagyon jó szakember, nem véletlen, hogy harmadikok lettünk, a két nagy, a Young Boys és a Basel után a harmadik legjobban védekező csapat lettünk, nagy hangsúlyt fektet a biztos vé­dekezésre. Többek között ennek is köszönhettük a harmadik he­lyünket, hiszen a gólkülönbség döntött, mi 49 gólt kaptunk, a hatodik, hozzánk hasonlóan szintén 46 ponttal végzett St. Gallen 58-at, ám ők még csak selejtezőt sem játszhatnak az Európa Ligában. Egyelőre nem tudjuk, hogy marad-e velünk jövőre a mester, bizonytalan a sorsa.Vannak ismerőseim a ber­­gamói csapatnál, boldog vagyok a sikerük miatt, benne volt már egy kiugró eredmény az Atalantában. Biztos vagyok benne, hogy a Bajnokok Ligájában is jó szereplést érnek majd el. Hódmezővásárhely? Édesapám nagyon-nagy fanatikusa a vásárhelyi csa­­patnak, így képben voltam a helyi focival is. Remélem, sikerül visszajutniuk a harmadik ligába!