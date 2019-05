Bejelentették, Antonio Conte az Internazionale új edzője

A várakozásoknak megfelelően Antonio Contét nevezték ki az Internazionale labdarúgócsapatának új vezetőedzőjévé.



A milánói klub csütörtökön jelentette be, hogy távozik a csapattól Luciano Spalletti, péntek reggel pedig közleményt adott ki Conte érkezéséről.



"Új fejezet kezdődik az életemben. Izgatottan várom" - kommentálta megbízását az olasz szakember, aki sajtóhírek szerint öt évre szóló szerződést írt alá, szezononként 7,5 millió eurós fizetésért.



A 49 éves Conte tavaly nyár óta nem dolgozott, azt megelőzően két szezonon át a Chelsea-t irányította. Korábban az olasz válogatott szövetségi kapitánya volt, három évig pedig a Juventus edzője.



A torinói gárdával három bajnoki címet szerzett, míg a Chelsea-vel első évében nyert angol bajnokságot, az olasz válogatottal pedig a 2016-os Európa-bajnokságon a negyeddöntőig jutott.



Az Internél azt remélik, hogy Contével sikerül áttörést elérnie az együttesnek, mely 2010-es triplázása (bajnoki, Olasz Kupa-, Bajnokok Ligája-diadal) óta gyengélkedik, 2011-ben még meg tudta nyerni az Olasz Kupát, ám azóta egyetlen trófeát sem gyűjtött.



Luciano Spallettivel a 2017/18-as és a most véget ért szezonban is a negyedik helyen zárt az Inter, mely így szeptembertől ismét a Bajnokok Ligájában indulhat.