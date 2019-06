Európai topligák szezonértékelése, 1. rész: minden idők legjobb Premier League-idényét élvezhettük

Kijárt neki az ünneplés. Guardiola másodszor előzött meg csapatával történelmi szezont futó második helyezettet. FOTÓ: MTI

Az öt európai topligát te­­kint­­ve rekordot döntött a Li­­verpool: 97 ponttal nem tu­­dott bajnok lenni. Ezzel a Real Madrid 2010-es csúcsa – ekkor a királyi gárda lett második helyezett 96 ponttal – lett a múlté. A két ezüst­éremben egy közös pont van: mindkét esetben Pep Guardiola aktuális csapata előzte meg a bajnoki címért óriásit küzdő riválist.Ha tehát csak a számokat vesszük, azt is mondhatnánk: a Premier League 2018/2019-es idénye volt minden idők legnagyobb versenyfutása. Aki látta azt, amit a tavaszi szezonban mű­velt a végül címét megvédő Manchester City és a Liverpool, vélhetően nem is vitatko­zik ezzel az állítással. A City januárban, a Liverpool pedig márciusban veszített utoljára pontokat a bajnokságban – utóbbi a két rivális rangadóján történt, így ez utólag döntőnek is minősíthető.Mitől lett ez akkora verseny? A Liverpool fejlődésétől, hiszen a City játéka és teljesítménye sem változott érdemben (tavaly 100 ponttal nyerték a bajnokságot). A Liverpool viszont szerződtetett egy-egy világklasszis kapust (Alisson Becker) és védőt (Virgil van Dijk), ezzel a védelem is olyan erős lett, mint a támadósor. Persze a szélső védők, Andrew Robertson és Trent Alexander-Arnold is fantasztikusak voltak. De a legfontosabb az em­­beri tényező: ennél a két csapatnál olyan erős személyiségek ját­szottak, hogy hosszú heteken át bírták a nyomást. Mindig mindkét csapat úgy lépett pályára, hogy nyerni kell, mert egyik rivális sem tud hibázni. Ki tudja, hogy ilyen tavaszi szezont látunk-e valaha, megismételhetetlennek tűnik a fantasztikus játék és a hihetetlen lelkierő ilyen egyvelege, méghozzá egy szezonon belül két csapatnál.A nagy kérdés: a Liverpool képes lesz-e előzni jövőre? Nos, a pletykák szerint az Ajax szupertehetsége, Matthijs de Ligt a Liverpoolban is kiköthet, ezzel összeállna a holland válogatott félelmetes belső védőpárosa – ez talán jelenthet elegendő szint­­lépést. Talán.Most kevesebb szót szánunk a nagy hatos másik négy tagjára, ami megérdemelt kritika is lehetne, hiszen az utolsó fordulókban az volt az ember érzése: senki sem szeretne a BL-be jutni. Ez nyilván nem igaz, de nézzük sorban. A Man­­chester United szurkolói és vezetősége hiába érezte, hogy Ole Gunnar Solskjaer a megmentő, a tavasz végére ki­­ütközött a norvég szakember tapasztalatlansága, előtte ugyanis széthajtotta csapatát, amely kipukkadt a hajrára. Az Arsenal ősszel hiába tudott 22 meccses veretlenségi sorozatot produkálni, tavasszal a napnál is világosabb lett: ha nincs az Aubameyang, Lacazette csatárpáros hatékonysága, középcsapat is lehetne az ágyúsokból. A Tottenhamnél érthető volt a formahanyatlás: az új stadiont avató klub úgy menetelt a BL-ben, hogy másfél éve nem igazolt új játékost. A Chelsea pedig az Európa-ligában remekelt, de a kupagyőzelem sem volt elég, hogy Sarrit ne engedjék el, ez pedig a hírek szerint a csapatot és a szurkolókat is megosztja.