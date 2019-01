Férfi kézilabda-vb - A magyar válogatott öt góllal legyőzte Tunéziát

A magyar férfi kézilabda-válogatott 26-21-re legyőzte Tunézia csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének második fordulójában, vasárnap Herningben.



Az eredmény azt jelenti, hogy a magyaroknak továbbra is jó esélyük van helyosztót játszani a torna ötödik vagy hetedik pozíciójáért.



A magyarok két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel zárták a csoportkört Koppenhágában, a középdöntőben szombaton 25-22-re kikaptak az olimpiai bajnok Dániától, szerdán 18 órától pedig az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégiával találkoznak.



Eredmény, középdöntő, 2. forduló, II. csoport:

Magyarország-Tunézia 26-21 (16-14)

---------------------------------

Herning, 1500 néző, v.: Fonseca, Santos Duerta (portugálok)

lövések/gólok: 41/26, illetve 40/21

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 1/1

kiállítások: 12, illetve 12 perc



Magyarország:

------------

Székely - Hornyák, Balogh 9, Bánhidi 2, Lékai 7, Bodó 4, Bóka 2, cserék: Nagy 1, Schuch, Sipos, Ilyés, Ligetvári, Juhász 1

szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics



A magyar válogatottba bokasérülése után visszatérhetett az egyaránt szegedi Bodó Richárd és Balogh Zsolt, és szerepelt a keretben Lékai Máté is, aki gyermeke, Noé születése miatt a szombati meccs után, éjjel Magyarországra utazott, de vasárnap délután ismét csatlakozott a csapathoz.



Az eddigi mérkőzésekkel ellentétben ezúttal nem kezdtek jól a magyarok, lendületes játék helyett nagy küzdelem jellemezte az első negyedórát. Előfordultak kihagyott ziccerek és pontatlan passzok, így a védekezés és a támadójáték sem működött hatékonyan (5-7).



Antonio Gerona tunéziai szövetségi kapitány a 19. percben időt kért, mert csapata 4-1-es sorozatára - Székely Márton védéseire és a gyors ellenakciókra alapozva - 4-0-s szériával válaszoltak a magyarok, majd hozzátettek még egyet (10-7). Az észak-afrikaiak játékán mindkét kapu előtt látszott, hogy jól felkészültek ellenfelükből, és a szünetben csupán két gól volt a hátrányuk.



A második felvonás elején a magyarok több mint hat percig nem kaptak gólt, és a meccs háromnegyedénél már hat találattal vezettek, mert védekezésben és támadásban is pontosabbá, hatékonyabbá váltak. Ráadásul mivel Székely Márton kiválóan védett, az ellenfél lövői elbizonytalanodtak, és számos ziccert hibáztak.



A hajrá hektikus játékot hozott, de az észak-afrikaiak nem tudtak közelebb kerülni a magyar válogatotthoz, mely taktikailag remek második félidőt produkált. Székely Márton 34 lövésből 13-at védett. A két együttes hetedik egymás elleni meccsén - egy tunéziai siker és egy döntetlen mellett - az ötödik magyar győzelem született.



A középdöntő-csoportok első és a második helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadik az ötödik helyért, a negyedik pedig a hetedik helyért játszhat. A magyar csapat már nem juthat elődöntőbe. A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.