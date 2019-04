Keveset hallani ilyet: Kylian Mbappé nem akar a Real Madridba igazolni

Kylian Mbappé, a francia bajnok Paris Saint-Germain világbajnok labdarúgója kijelentette: nem akar a Real Madridba igazolni a nyári szünetben.



Közelmúltbeli sajtóértesülések szerint Zinédine Zidane, a spanyol csapathoz március közepén visszatért vezetőedző ragaszkodik hozzá, hogy a klub megszerezze fiatal honfitársát. Mindez állítólag kapóra jönne a PSG-nek, hogy a költségvetése ismét megfeleljen az európai szövetség pénzügyi szabályainak.



Mbappé vasárnap úgy fogalmazott, ő is része a párizsi klub hosszú távú terveinek, és az is szeretne maradni, bár nem tagadta, hogy csodálja Zidane-t.



A Paris Saint-Germain bajnoki címvédése vasárnap délután a Lille OSC döntetlenjével vált matematikailag is biztossá. Este a fővárosiak Mbappé mesterhármasával 3-1-re legyőzték a Monacót, így a húszéves csatár öt fordulóval az idény vége előtt már harminc gólnál jár. Ennyit legutóbb Jean-Pierre Papin szerzett egy szezon alatt a francia élvonalban, az 1989/90-es évadban.



Mbappé 2017-ben éppen az AS Monacótól érkezett 180 millió euróért, a szerződése pedig 2022 nyaráig szól Párizsban.