Ledőlt reklámtáblák miatt kaphat esélyt Sterbik Árpád a szereplésre a kézilabda vébén

Sterbik Árpádot, a Telekom Veszprém kapusát becserélte keretébe az Európa-bajnoki címvédő spanyol férfi kézilabda-válogatott a német-dán közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének első, szombati játéknapja előtt.



A 39 éves játékosra azért van szüksége a csapatnak, mert Rodrigo Corrales a pénteki edzésen - Aitor Arinóhoz hasonlóan - megsérült, amikor a kölni csarnokban a pályára dőltek az elektronikus reklámtáblák.



A Barcelona balszélsője csak könnyebben sérült meg, a Paris Saint-Germain kapusát viszont nem engedték ki a kórházból, mert térdfájdalmai további vizsgálatokat igényelnek.



A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) közleménye szerint felvették a kapcsolatot a reklámtáblák forgalmazójával, annak érdekében, hogy ilyesmi még egyszer ne történhessen meg. Az IHF elnöke, Hasszan Musztafa és a német szövetség elnöke, Andreas Michelmann meglátogatta a spanyol válogatottat, hogy találkozzon az érintettekkel, valamint a küldöttség vezetőivel és a szakmai stábbal.



A világbajnokságon minden csapatnak három cserelehetősége van, de a történtek miatt az IHF adott egy újabbat a spanyoloknak.



A spanyol szövetség honlapjának beszámolója szerint Jordi Ribera szövetségi kapitány éjfél után hívta fel Sterbik Árpádot, aki szombaton (ma) dél körül érkezik Kölnbe.



Tavaly a horvátországi Európa-bajnokságon a spanyolok az elődöntő előtt cserélték be Sterbiket, akire akkor Gonzalo Pérez de Vargas sérülése miatt volt szükség. A vajdasági születésű kapus bravúros teljesítményt nyújtott a világbajnok franciák elleni elődöntőben, majd a svédek elleni győztes fináléban is.



Érdekesség, hogy a spanyolok szombaton éppen a franciák ellen kezdik szereplésüket a világbajnoki középdöntő kölni csoportjában.



Sterbik a jugoszláv válogatottal 1999-ben és 2001-ben is világbajnoki bronzérmes volt, 2008 óta azonban a spanyol nemzeti csapatban szerepel, amellyel 2013-ban világbajnok, 2011-ben ugyancsak bronzérmes, 2016-ban Európa-bajnoki döntős, tavaly pedig kontinensbajnok volt.



A négyszeres Bajnokok Ligája-győztes kapus 2001 és 2004 között már volt a Veszprém játékosa, és tavaly nyáron visszatért a magyar klubhoz.