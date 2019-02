Lőrincz Viktor aranyérmes a győri kötöttfogású birkózó Magyar Nagydíjon

A BHSE 2017-es Európa-bajnoka a délelőtti programban - többek között az U23-as világbajnok Szilvássy Eriket is legyőzve - négy sikert aratva menetelt a döntőbe, amelyben az algériai Basir Szid Azara várt rá a verseny zárómérkőzésén. A döntő az esélyek szerint alakult, Lőrincz nagyon stabil és agresszív birkózással hajtotta riválisát, majd amikor Azarát leküldték, kétszer is megpörgette, később pedig egyszer ki is léptette, így végül 6-0-ra nyert.



Sike András szövetségi kapitány előzetesen is a 87 kilogrammban várta a legjobb eredményt, s nem is kellett csalódnia, mivel Lőrincz aranya mellett Szilvássy bronzot szerzett, méghozzá emlékezetes meccsen. A fehérorosz Mikalaj Sztadub ugyanis már 3-0-ra vezetett ellene, ám - már 1-3-nál - néhány másodperccel a vége előtt Szilvássy gyönyörű csípődobással a hátára vágta négy pontért, s ezzel győzött.



Az esti helyosztókon még két hazai kötöttfogású volt érdekelt. Közülük a nehézsúlyú Lám Bálint kemény, de akciómentes meccsen verte az ukrán Mikola Kucsmijt (1-1), Szabó László viszont egy kiváló, látványos összecsapás végén kapott ki a dél-koreaiak olimpiai és világbajnokától, Kim Hjeon Vutól, riválisának később szerzett pontja miatt (3-3). A magyar csapat így Tóth Martin (72 kg) szombati harmadik helyével egy arany- és három bronzéremmel zárta a viadalt, mely a nemzetközi szövetség kiemelt, világranglistapont-szerző versenye. "Elégedett vagyok. Előzetesen ezt a négy érmet aláírtam volna ezzel a csapattal" - nyilatkozta Sike András a verseny végén, s külön kitért a 87 kiló két magyarjára. "Lőrincz Viktor és Szilvássy Erik nagyon jó meccset birkózott egymással, aminek nagyon örültem" - tette hozzá a kapitány.