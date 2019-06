Magyar ezüst- és bronzérem a 2019-es Tour de Hongrie-n

A Kecskemét és Székesfehérvár közötti 168 kilométeres etappal ért véget az idei Tour de Hongrie. A székesfehérvári befutónál izgalmas küzdelemben a holland Wouter Wippert nyerte meg a sprintbefutót. Az összetett versenyben nem került veszélybe Krists Neilands sárga trikója, így a 24 esztendős lett bajnok nyerte meg az idei Magyar Körversenyt, de két magyar is dobogóra állhatott, Dina Márton második, Valter Attila pedig harmadik lett.Kecskeméten, a rajt előtt lehetett némi izgatottságot érezni a kerékpárosokon, pedig a négy nyitott kérdésből háromra tulajdonképpen már választ kaptunk. Az szombaton, a Dina Márton és Valter Attila remek szerepléséről emlékezetes kékestetői befutónál eldőlt, hogy a legjobb hegyi menőnek járó piros trikót Neilands viheti haza, ebben a különversenyben Dina Márton a második helyen végzett. Kecskeméten a Kometa Cycling Team magyar légiósa viselhette a piros megkülönböztető mezt.Az is valószínűsíthető volt, hogy Neilands megnyeri az összetett versenyt is, a záró szakaszon a több mint egy perces előnye mindenképpen elegendőnek látszott. Ugyancsak eldőlni látszott a legjobb magyart illető fehér mez sorsa is, hiszen ennek megszerzésére már csak Dina Mártonnak és Valter Attilának maradt reális esélye, de a két fiatalember gyerekkora óta barátságot ápol, tavaly még egy klubban tekertek, várható volt, hogy nem fogják egymást támadni.Nyitott volt viszont a zöld trikó sorsa, ennek megszerzésére sokak számára elegendő volt a székesfehérvári befutó megnyerése, ráadásul a zárószakasz győzelme sokak fantáziáját mozgatta meg.A kecskeméti rajt után a sárga trikót védő Israel Cycling Academy csapata nyomban kontroll alá vonta a mezőnyt, de végül útjára engedett egy három fős szökevénybolyt, amelyben kizárólag olyan kerékpárosok kaphattak helyet, akik nem jelentettek veszélyt a sárga trikósra. A szerb Danilovics, a lengyel Poluta és a cseh Kalorijos legnagyobb előnye négy perc körüli volt, és egészen Székesfehérvárig kitartott, ám a körpályán be darálta őket a mezőny.A hajrára aztán a legerősebb sprinterek csapatai álltak az élre, s az egész nap rengeteget dolgozó ír EvoPro Racing holland sprintere, Wouter Wippert nyerte meg a mezőnybefutót, megelőzve a francia Hofstettert (Team Cofidis), a 2016-os Tour de Hongrie-győztest, az észt Mihkel Raimot (Israel Cycling Academy) és a tavalyi Magyar Körverseny győztesét, az olasz Manuel Bellettit (Androni Giocattoli-Sidermec). A leggyorsabb magyar ezen a napon Karl Ádám volt, a magyar válogatott kerekese a 12. helyet szerezte meg.„Ez egy nagyon szép befejezés számunkra – vélekedett a szakaszgyőztes Wouter Wippert. – A múlt héten végig nagyon hidegben versenyeztünk, ez a hét viszont nagyon forró volt, rengeteget dolgozott a csapat, azért jöttünk ide, hogy szakaszt nyerjünk!“Eldőlt a gyorsasági pontverseny zöld trikójának sorsa is, a sprintben negyedik helyen befutó olasz klasszis, Manuel Belletti végül ezúttal sem tér haza üres kézzel tőlünk.A hat napos, 890 kilométeres Tour de Hongrie 129 indulója közül végül 106 kerékpáros ért be a székesfehérvári célba.Ahogyan az várható volt a sárga trikót megőrizte Krists Neilands, s az idei Tour de Hongrie óriási szenzációja, hogy Dina Márton és Valter Attila révén két magyar versenyző is dobogóra állhatott az összetett versenyben, a Tour de Hongrie történetének eddigi legerősebb mezőnyében!„Azzal a céllal érkeztünk ide, hogy megnyerjük a versenyt, de őszintén szólva engem is meglepett, hogy a Giro d’Italia után ilyen jó formában vagyok. A győzelem kulcsa egyértelműen a csapatmunka volt, rengeteget dolgoztunk ezért, együtt értük el ezt a sikert. Mivel ez volt pályafutásom első összetett győzelme, ezért sosem fogom elfelejteni!“ – nyilatkozta a célban a boldog sárga trikós, Krists Neilands.„Titkon reméltem, hogy be tudok kerülni a legjobb tíz közé, de a cél az volt, hogy segítsem a csapatunk első számú versenyzőjét – mondta az MTI-nek Dina Márton. – Amikor adódott a lehetőség, igyekeztem élni vele. A mai sík szakaszon nem volt esély rá, hogy ledolgozzuk ezt a másfél perces hátrányt, de nagyon boldog vagyok és teljesen elégedett, örülök, hogy ilyen jól sikerült a bemutatkozásom a Kometában, s már alig várom a következő versenyeket a csapattal!"„Nagyon hosszú volt ez a néhány kör a végén, a körpályán befejeződő versenyek mindig hektikusak – fejtette ki az MTI-nek Valter Attila. – Egész nap boldogan tekertem, szuper érzés így befejezni ezt a Tourt. Bár nem nyertem, de kifejezetten örülök, hogy Marci előttem végzett, Neilands pedig egyértelműen nagyon erős volt. Ettől a két embertől nem rossz kikapni!"Az összetett sikerek mellett is remekül szerepeltek a mieink, Lovassy Krisztián megnyerte a tiszafüredi befutót, de a magyar kerékpárosok jó néhány szökésben és hajrágyőzelemben is részesek voltak, egész hetes teljesítményükre büszkék lehetünk!40. Tour de Hongrie1. Wouter Wippert (holland, EvoPro Racing) 3:53:472. Hugo Hofstetter (francia, Cofidis) azonos idővel3. Mihkel Raim (észt, Israel Cycling Academy) a. i.4. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) a. i.5. Hakon Trond Trondsen (norvég, Team Coop) a. i.6. Aaron Grosser (német, Bike Aid) a. i.12. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.1. Krists Neilands (lett, Izrael Cycling Academy) 21:12:002. Dina Márton (magyar, Kometa Cycling Team) 1:22 perc hátrány3. Valter Attila (magyar, CCC Development Team) 1:26 p h.4. Edoardo Zardini (olasz, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) 1:45 p h.5. Giovanni Visconti (olasz, Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) 1:58 p h.6. Juan Pedro Lopez (spanyol, Kometa Cycling Team) 2:04 p h.17. Fetter Erik (magyar, Pannon Cycling Team) 3:02 p h.A gyorsasági pontversenyben: 1. (zöld mezben) Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec)A hegyi pontversenyben: 1. (piros mezben) Krists Neilands (lett, Israel Cycling Academy)A legjobb magyar versenyző: 1. (fehér mezben) Dina Márton (magyar, Kometa Cycling Team)A teljes tájékoztató eredménylista: KLIKK IDE!