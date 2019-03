Női kézilabda MK - A hétvégén eldől, hogy ki viheti haza a kupát

Természetesen mindenki a két nagy csapatot, a Győrt és a Fradit várja a döntőbe, viszont a kupában bármi megtörténhet, hiszen egy meccsen múlik minden, tehát ha jól felkészülünk, akkor a napi forma dönt"

Kép forrása: gyorietokc.hu

Az eddigi MK-győztesek:

13-szoros: Győri ETO KC

12-szeres: Ferencváros, Vasas SC

5-szörös: Debrecen, Dunaújváros

3-szoros: Bp. Spartacus SC

2-szeres: Vörös Lobogó, Magyar Posztó, TFSE, Bakony Vegyész

1-szeres: Bp. Vörös Meteor, Bp. Szikra, Goldberger SE, Építők KC (Hargita KC)



A legutóbbi tíz döntő:

2009, Győr: Győr-Debrecen 32-27 (14-14)

2010, Győr: Győr-Ferencváros 33-20 (20-9)

2011, Győr: Győr-Debrecen 29-21 (12-14)

2012, Győr, Győr-Békéscsaba 42-22 (22-11)

2013, Veszprém: Győr-Ferencváros 36-28 (17-11)

2014, Dabas: Győr-Ferencváros 34-29 (18-14)

2015, Győr: Győr-Ferencváros 29-23 (15-14)

2016, Szigetszentmiklós: Győr-Érd 33-27 (16-12)

2017, Kecskemét: Ferencváros-Győr 34-32 (16-15, 29-29) - hétméteresekkel

2018, Budapest: Győr-Érd 27-23 (12-13)

Nem mondanám, hogy biztos a Győr-Fradi döntő. Tökéletesen kell azonban kézilabdáznunk ahhoz, hogy meg tudjuk verni őket. Hiszünk abban, hogy sikerülhet, és nem úgy megyünk oda, hogy a bronzéremért játszunk, hanem úgy, hogy szeretnénk döntőbe jutni, és mindent beleadunk az első mérkőzésen"

Most mindenki a Ferencváros elleni esetleges döntőről beszél, de ne felejtsük el, hogy az Érd is komoly célokkal érkezik Debrecenbe – nagyon kell koncentrálnunk az előttünk álló megmérettetésre. Természetesen a mi tervünk sem más, mint a döntőbe jutás, s szeretnénk is megnyerni, csak úgy, mint tavaly"

Azon az egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Mindent megteszünk, hiszen nekünk nincs veszítenivalónk. Hátha sikerül legyőznünk a Győrt, ha összekerülünk. A legutóbbi két egymás elleni meccsünkből bőven meríthetünk erőt, és gondolhatunk arra, hogy van esélyünk. Biztosan vérre menő harc lesz"

Megpróbáljuk tudásunk legjavát nyújtani mindkét találkozón. Nem mi vagyunk az esélyesek a Fradi elleni elődöntőben, de éppen ezért felszabadultan, bátran, vidáman és mosolyogva játszhatunk szombaton, mert mi már azzal óriási bravúrt értünk el, hogy eljutottunk idáig"

A debreceni négyes döntő programja:

szombat, elődöntők:

Dunaújvárosi Kohász KA - FTC-Rail Cargo Hungaria 13.00

Érd HC-Győri Audi ETO KC 15.15



vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.45

döntő 18.00

Az erőviszonyok Győr-Ferencváros döntőt ígérnek a női kézilabda Magyar Kupában, amelynek négyes döntőjét ezen a hétvégén rendezik a debreceni Főnix Csarnokban.Az Érd negyedszer jutott a legjobb négy közé, és eddig minden alkalommal érmet szerzett: 2016-ban és tavaly döntőt játszott, 2015-ben pedig harmadik lett.- nyilatkozta az M4 Sporton az érdiek válogatott kapusa, Janurik Kinga.Hozzátette, ha úgy játszanak, ahogyan a Siófok ellen 30-26-ra megnyert bajnoki rangadón, a győriek viszont nem hozzák a legjobb formájukat, akkor van esély a meglepetésre.- fogalmazott Janurik.A címvédő Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Danyi Gábor a klub honlapján közölte : most mindenki a Ferencváros elleni esetleges döntőről beszél, de az Érd csapata is komoly célokkal érkezik Debrecenbe.- szögezte le a tavaly január óta veretlen győriek szakvezetője. Keretéből Fodor Csenge és a norvég Nora Mörk hiányzik sérülés miatt.- mondta.Kovacsics megjegyezte, nyilván a győriek hozzáállása is más lesz a kupadöntőben, hiszen ott már egy trófea a tét, az egyik azok közül, amelyet ők is meg akarnak nyerni.Az FTC-ből a holland Danick Snelder és a montenegrói Djurdjina Malovic hiányzik sérülés miatt.György László,, ahova rajtuk kívül a bajnokság első három helyezettje jutott el.- hangoztatta klubja honlapján a DKKA edzője.A harmadik helyet az FTC szerezte meg, a finálét pedig az ETO nyerte, története során 13. alkalommal.