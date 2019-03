˝11 éves kislány még sosem voltam˝ - Verával jött haza Szegedre Grecsó Krisztián

Fotó: Karnok Csaba

Fotó: Karnok Csaba

– Egészen különleges, ezt mindig nagyon várja az ember, hiszen évek munkája tárgyiasul egy könyvben. Ráadásul Baranyai András, aki a borítót tervezte, és a kiadóm, a Magvető is csodálatos munkát végzett. Ki sem kell nyitni a könyvet, már minden ízében szegedi. A Hősök kapuját látjuk a borítón, de maga az épületsor folytatódik körbe a teljes könyvön. A hátsó oldalon, a vonalkód mellett az egykori Gödör étterem tetőszerkezete is látható, és ahol a vonalkód van, ott rejtőzik a korábbi Eötvös-kollégium bejárata, ahol magam is laktam egyetemista koromban. Ezenkívül számos apró, a szegedieknek azonnal feltűnő finomság is felfedezhető rajta, mint például az egyik járókelő kezében a nagyáruházas szatyor. Aki ismeri a várost, annak nem kell sokat keresgélnie ahhoz, hogy találjon valamit, amihez kötődhet.– Azon túl, hogy nagyon szeretem a várost, és sok szálon kötődöm hozzá, kellett egy helyszín, amelyet ismerek és magaménak érzek annyira, hogy bele merjek bújni ott egy 11 éves kislány bőrébe. Ráadásul az is nagyon kellett, hogy ez egy értelmiségi közeg legyen, és legyen kulturális élete. Sokszor előkerül például a könyvben a Délmagyarország, az egyik főhős a szerkesztőségben dolgozik, de van élet a színházban is. Azért is volt jelen a szegedi bemutatón Ilia Miska bácsi, hogy minderről beszélhessen. Hiszen ki lehetne jobb ismerője a 80-as évek szegedi mindennapjainak, kulturális pezsgésének, mint ő?– Azért választottam ezt az időszakot, mert – talán nem lövünk le vele nagy poént – Vera örökbe fogadott gyermek. De nem is az a lényeg, hogy fény derül erre, hanem az, hogy hogyan. A rendszerváltás előtt az volt a pedagógiai alapelv, hogy a gyereknek nem mondják meg, hogy örökbe fogadták, megpróbálva ezzel megvédeni attól a traumától, hogy megtudja, a vér szerinti szülei ilyen vagy olyan okból elhagyták. Ennek az lett a következménye, hogy a gyereken kívül mindenki tudta, hogy őt örökbe fogadták, csak ő nem. A regényben is ez a helyzet, kiderül a titok, amit mindenki tud, csak Vera nem. Azért volt tehát fontos a 80-as éveket választani, mert ma már másként állunk a kérdéshez: a lehető legkorábban, a gyerek korának megfelelően, elmondják neki az igazat.– Én nem vagyok szakértő, de úgy látom, hogy a modern pedagógiai elvek nagyon jól közelítenek a témához, és jól felkészítik az örökbe fogadó szülőket. Az más kérdés, hogy maga a rendszer jól működik-e, és hogy hány gyermek kénytelen különböző átmeneti szállásokon, nevelőszülőknél várni arra, hogy valódi szülei legyenek. Én azt gondolom, hogy annál sokkal jobban nem lehet, mint ahogy a mostani örökbe fogadó szülőknek tanítják, a trauma pedig mindig trauma marad. A legnagyobb szeretet mellett is megsebez, ha tudja az ember, hogy a vér szerinti szülei lemondtak róla. Nem nagyobb vagy nem másabb seb ez, mint amit egy felnőtt ember hordozhat, de ugyanúgy seb. Ezzel szintén meg kell tanulni együtt élni, fel kell dolgozni, akár egy bántalmazásból származó traumát.– Próbáltam egy lélektani regényt írni, megvizsgálni, hogy mi mehet végbe az ő lelkében. Nem tudtam más írói módszert alkalmazni, mint hogy a lehető legjobban belehelyezkedem az ő világába, és azt a világot a lehető legapróbb részletekig igyekszem kitalálni, még arra is kitérve, hogy a barátnője nagyszüleinek mi a foglalkozása. Végiggondoltam, hogy azok a dolgok, melyek körülveszik, hogyan befolyásolják az életét, a látásmódját, és végül a részletek erejének segítségével helyezkedtem bele a szerepbe. Akadtak mélypontok, volt, hogy segítséget kellett kérnem, de szerencsére mindig tovább tudtunk menni.– Igyekeztem a lehető legjobban megismerni a karaktert, de hát ez a karakter nő, és az én benyomásaim akkor is hiányosak maradnak az ő világáról, ha egész életemben sem törődök mással, mint például a feleségemmel. Mindenképp lesznek hiátusok, így sokszor tőle kértem segítséget, egy nő lendíthetett csak át ezeken a nehézségeken.– Ebben a történetben mindenféleképpen egy kislánynak kell felnőnie, egy kislány viszi a vállán azokat a terheket, amelyek egy felnőttnek is nehezek lennének. Nemcsak egy, az örökbefogadásának titka, de a család más ügyei is ráborulnak. Mégis képes felnőni. Sokszor felnőttként, elfeledve gyerekkori énünket, hajlamosak vagyunk egy 11 éves gyereket sokkal korlátozottabb gondolkodásúnak képzelni, mint amilyen valójában. A barátaim, amikor elolvasták ezt a regényt, feltették a kérdést, hogy biztos ilyeneket gondol-e egy 11 éves kislány. Azt válaszoltam, tegyünk egy próbát: képzeld el, hogy 11 éves vagy – negyedikes, ötödikes –, nézzük, milyen problémák jártak a fejedben! Gyakorlatilag ugyanazok, mint most, természetesen sok naivitással, sok olyan helyzettel ötvözve, melyeknek a részleteivel nem voltunk tisztában. De az élet végtelensége vagy végessége, a halál, a vágyak, a spiritualitás ugyanúgy foglalkoztattak, mint most. Azt vettem észre, hogy ifjúsági regényekben gyakorta előfordul ez a bizonyos gyerekesítés, valószínűleg azért, hogy szórakoztatóbb legyen a szöveg, de a felnőtteknek szánt regényekben már látszik, hogy bár még naiv, de egy 11 éves gyerek is ember. Érti, hogy hol van, és az emberi szem és lélek teljességével szemléli a világot, ugyanúgy, mint a felnőttek.– Mindkét regényt nagyon szeretem, hasonló világlátásuk van, és hasonlóan nagy krízishelyzetbe keveredik bennük egy-egy gyerek, akinek a vállát olyan nagy súly nyomja, aminek cipelése egy felnőtt számára is kihívás lenne. Ezek a regények is hasonló problémakör mellé csoportosulnak, csak egészen más történelmi korok mentén. Ezért gondoltam, hogy a bennük megjelenő ideák mutatják meg a legjobban azt a mezsgyét, amelyet nekem meg kell találnom a Verában, és azt is, amit íróként olyan izgalmas hagyománynak érzek, hogy a mentén tovább tudok menni. Remélem, sikerült is.– Egyfelől igen, jelenti egy új írói szakasz kezdetét, hiszen 11 éves kislány még sohasem voltam. Másfelől viszont én azért nem tudok kibújni a bőrömből, ugyanúgy a család, az elhallgatások, a rejtélyek, a kiderült rejtélyek utáni katarzis érdekel. A mániáim megmaradtak, a világlátásom is. Talán annyi változás történt, hogy a gyermeki nézőponttal szemben egyfajta szülői nézőpont alakult ki abban, ahogy a világot nézem. Ha másfajta szövettel is, de ugyanazt a szőnyeget szövi tovább ez a könyv.– Egyelőre a Vera bemutatásának nagy izgalmai, az, hogy beszélgessünk, gondolkodjunk együtt róla sokat. Hiszen ez egy családi történtet, valamint egy nagy barátság és egy korán jött nagy szerelem regénye is, ami egyszerre tud átok és nagy öröm lenni. Van mit megbeszélni, és remélem, izgalmas lesz a közös munka. Ennek a csúcspontja mindenképp a szegedi bemutató volt, hiszen Szegedre Vera hazajött. Emellett szerkesztődik szép lassan egy verseskötet is, hiszen hosszú évek munkájából lassan összeállt valami, de ez még a jövő zenéje.