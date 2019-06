19 évesen Amerika legjobb iskolájában tanul majd hegedülni Sztathatosz Sebestyén

A mester, Szecsődi Ferenc figyeli tanítványa, Sztathatosz Sebestyén hegedűjátékát.

FOTÓ: KARNOK CSABA

Szecsődi Ferenc, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész két évtizede nem látott olyan fiatal tehetséget, mint Sztathatosz Sebestyén. A 19 éves fiú az SZTE ZMK Különleges Fiatal Tehetségek Osztályába jár, most érettségizett a Karolinában. Már egy ideje magántanuló, csak így tudta összeegyeztetni koncertjeivel az iskolát. Jövő ősztől viszont Amerikában kezdi az egyetemet.– Édesanyámnak volt egy Paganini lemeze. Azt szerette volna, ha fia születik, hegedülni tanuljon. Öt éves koromban pedig megtaláltuk egymást a hangszerrel. Először a Király-König Péterben Baranyai Györgynél kezdtem tanulni – mondta a fiatal művész, aki 14 évesen került az SZTE Zeneművészeti Karának Különleges Fiatal Tehetségek osztályába, ahol ő az egyedüli tag.Albert Markov olyan név a szakmában, akit minden ambiciózus fiatal zenészpalánta ismer. Sebestyén tavaly nyáron találkozott vele először, mivel két-három éve már az USA-ban is megfordul. – Figyelemmel kísérte a munkám. Meglátogattam, mielőtt elküldtem a jelentkezésem az egyetemre, ahol ő tanít. Ez a Manhattan School of Music. Akkor potenciális tanítványaként üdvözölt.Amerikában többfordulós a felvételi az egyetemekre, nem úgy, mint nálunk. Sebestyénnek először egy videót kellett beküldenie, ami alapján eldöntötték, érdemes-e személyesen is meghallgatniuk. Ezután utazott ki, hogy előadjon több darabot, részt vegyen egy interjún, s felmérjék elméleti tudását. – Remélem Albert Markov is olyan mesterem lesz a négy éves képzés alatt, mint itt Szecsődi Ferenc. Egy részleges ösztöndíjat nyertem el, az ő osztályába járok ősztől.Sztathatosz Sebestyén nagy rajongója a klasszikusoknak, de úgy véli, a fiatal zenészeknek nyitottnak kell lenniük. – Szeretem a kortárs műveket, nem szentségtörés, ha ötvözzük a dolgokat. Elvégre így lehet bevonzani a fiatalokat. Sose lehet tudni, hol kötök ki, tisztelem a hazám. Magyarországot és Európát is, de ha a lehetőség úgy hozná, lehet, kint maradok. Persze addig még sok év van hátra. A Hubay Jenő által alapított iskolának vagyok a tanítványa. Nekünk magyaroknak büszkének kell lennünk rá. Munkásságának ápolása csak úgy lehetséges, ha mi fiatalok segítünk ebben. Mindenféleképp szeretném majd az általam megszerzett tudást továbbadni.Mielőtt elutazik ad egy hegedű és brácsa hangversenyt, ahol Császár Zsuzsanna és Szecsődi Ferenc is közreműködik, a műsorvezető Marton Árpád lesz. Szeretettel vár mindenkit pénteken este 6-kor a Zeneművészeti Kar Fricsay termében.