1 éven át gyakorolják a két fogás elkészítését a versenyzők - Szegedi séfek is szurkoltak a Bocuse d´Oron

Bálint Ferenc (középen) Pohner Ádámmal és Segal Viktorral Lyonban. A Hunguest Hotel Forrás séfje már tíz éve jár nemzetközi szakácsversenyekre, ami számára tanulmányút és jutalom is egyben.

Ízelítő a magyar csapat ételeiből a világ legnagyobb presztízsű szakácsversenyén.

Szegedi résztvevői is voltak a múlt héten Lyonban megrendezett szakácsvilágversenynek, a Bocuse d’Ornak, amelyen 24 nemzet legjobbjai csaptak össze. Bálint Ferenc, a Hunguest Hotel Forrás Szeged séfje már tíz éve jár nemzetközi szakácsversenyekre.– idézte fel a múlt heti emlékeit a szegedi séf.A Bocuse d’Or a világ legnagyobb presztízsű szakácsversenye, a séfek Forma–1-e. Magyarországot a mezőny legfiatalabbjaként Pohner Ádám képviselte. A magyar csapat a 24 nemzet közül a 12. helyen végzett. Az első a dán, a második a svéd, a harmadik a norvég csapat lett. Ez volt a negyedik alkalom, hogy magyar csapat részt vett a Bocuse d’Oron.– A versennyel egy időben rendezik meg a Sirha élelmiszeripari kiállítást, amelynek a Bocuse d’Or csak egy kis része. Ez egy óriási kiállítás, több futballpályányi stadionokkal – magyarázta a Forrás séfje, aki a 12. helyet jónak értékelte, de mégis csalódott volt, mert a budapesti főpróbán szerinte jobb eredményt produkált a csapat.– magyarázta Bálint Ferenc.A versenyzők másodpercre pontosan minden mozdulatot begyakoroltak előre, több stopperórával, tablettel készülve főznek, amelyen a különböző műveletekre szánt idő látható.– avatott be a technikai részletekbe Bálint Ferenc. A versenyzők egyébként egy éven át gyakorolják a két étel elkészítését. A szegedi séf szerint a magyarok „irgalmatlanul pontosan, tisztán és összeszedetten dolgoztak".Az egyik étel egy francia klasszikus, a zöldség chartreuse volt, amelyet meghatározott kagylófélékkel kellett elkészíteni.Bálint szerint a magyar csapat ételei jól sikerültek. – A másik étel borjúkaraj volt öt csonttal, szerintem az aranyérmes dánok szósza sokkal csúnyább volt, mint a miénk. Jó lenne, ha Pohner Ádám eljutna a következő Bocuse d’Orra is. Nyilván most rengeteg munkája lesz, már majdnem egész évre be van táblázva – magyarázta a szegedi séf.Goda Gábor, a Sanzon étterem séfje második alkalommal jutott el nézőként a versenyre.– Olyan ez, mint egy vérfrissítés, hiszen ugyanazokkal az alapanyagokkal dolgoznak a versenyzők, mint mi itthon, de mégis máshogy használják fel azokat. Az élmény mellett a tanulásról is szól ez a két nap – mondta a séf, aki hozzátette, a Sirha élelmiszeripari kiállítás részeként megrendezett verseny helyszíne a hét hatalmas csarnok egyikének a fele, ahová csak négyezer embert engednek be, pedig már két éve is látszott, hogy többen is szeretnének bejutni.