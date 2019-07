2600 megyei gyermek kikapcsolódását biztosítják az Erzsébet-táborban

12 helyszín, 2600 gyermek

Kisteleken kétszer is tá­boroztatnak

Árpádhalmon kerékpárversenyző tanította a gyerekeket a biciklik karbantartására, például a defekt kijavítására. FOTÓ: KOVÁCS ERIKA

Van, ahol az önkormányzat a szervező

Az Erzsébet-táborok évről évre egyre több lehetőséget kínálnak, míg 2016-ban 90 ezren vettek részt a programokon, 2017-ben ez a szám már meghaladta a 100 ezret, 2018-ban 126 ezer táborozót ért el a program, 2019-ben pedig megközelítheti akár a 130 ezres összlétszámot. A résztvevők között hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal, továbbá betegséggel élő és gyógyuló gyermekek is vannak. A táboroztatási programnak része a klasszikus ottalvós balatoni osztálykirándulás, a nyári balatoni élménytábor és a családi Erzsébet-tábori hosszú hétvégék, az egész éves erdélyi táborozási lehetőség, az ország több száz pontján megvalósuló napközi táborok, valamint a Gyógyító Szent Erzsébet-táborok is. Mindezek mellett a szervező Erzsébet Alapítvány télen fővárosi ünnepi rendezvényeket tart a gyermekek számára.A napközi táborok is népszerűek, hiszen a lakóhely közelében, az ország több száz pontján nyújtják azokat az élménydús és ismeretorientált programokat, amelyek megalapozhatják a tartalmas vakáció egy-egy hetét. Csongrád megyéből 12 település érintett a nyári táboroztatásban. Bakson 43, Bordányban 40, Csongrádon 797, Derekegyházon 48, Felgyőn 38, Kisteleken 207, Mártélyon 135, Mindszenten 197, Nagymágocson 347, Ópusztaszeren 178, Szegeden 345 és Üllésen 186 gyermek részvételével zajlanak a táboroztatások. A megyei településeken összesen közel 2600 gyermek Napközi Erzsébet-tábora valósul meg, amely magában foglalja a napi négyszeri bőséges étkezést és a 8 órától 16 óráig tartó vakációs programkavalkádot. A táborokat önkormányzatok, általános iskolák, művelődési házak és könyvtárak szervezik meg helyben, míg a programokat a gyermekeket jelentkeztető pedagógusok állították össze.Kisteleken az általános iskolában épp nagy munkában voltak a fiatalok, amikor ott jártunk. Az asztaloknál kavicsfestés és kislabdakészítés zajlott, míg az udvar másik felében a virágládákba ültettek muskátlikat és szőlővirágokat. Kérdésünkre Jázmin, Klaudia, Hanna és Janka elmondta, otthon is szeretnek ilyen munkában segíteni a szülőknek, így ez most nem volt újdonság számukra. Kedvenc virágaik a rúzsvirág, a rózsa és a korallvirág, de a virágzó kaktusz is szóba jöhet náluk. Azt mondják, jól érzik magukat a táborban, hiszen rengeteg lehetőség várja őket. Eddig a hétfői nap tetszett nekik legjobban, mert szabadon válogathattak, mit szeretnének csinálni, volt sportverseny, gyümölcssaláta-készítés ananászból, meggyből, barackból, almából és banánból, míg hűsítőnek limonádét gyártottak. – Sokadik éve szervezzük már meg a tábort, idén két hetet ölel fel. A múlt héten 101, most pedig 106 gyerek részesül a lehetőségben. Mindennap változatos programokat biztosítunk, minden korosztálynak ugyanazt, de más-más tartalommal. Mindenkit elviszünk a strandra, gyalogtúrázunk a Fehér-tóhoz és a Péteri-tóhoz, a helyi múzeum ikonikus tölgyfája alatt kézműves-foglalkozás van, illetve mindkét héten van egy nagyobb kirándulásunk is. Előzőleg Csongrádon a Vadnyugati városba utaztunk, most pedig Szarvason az arborétumot és a Mini Magyarországot barangoljuk be. Ez nagy segítség a szülőknek, hiszen biztonságban tudhatják a gyermekeiket. Jó helyen vannak jó programokkal – nyilatkozta Gyöngyösi Mária táborvezető, alsó tagozatos intézményvezető-helyettes.Öt-öt napközis tábort szervez a nagymágocsi és az árpádhalmi önkormányzat. Ahogyan a többi településen, úgy a szülők itt is örülnek, hogy egy hét élmény mindössze 500 forintjukba kerül. – Pályáztunk a megvalósításra, és szerencsére nyertünk. Az előző héten Barangoló táborunk volt, most pedig western. A jövő héten a helytörténet kerül a középpontba, persze játékosan és sok-sok szórakozással. A többi táborunk is tematikus. Kirándulás is szerepel a programban. A múlt heti táborozók például a vadasparkban jártak – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Árpádhalmon is öt héten át várják a gyerekeket. – Az első héten úszótábort szerveztünk. Tótkomlósra vittük a gyerekeket. Most Tekergő hetünk van: a biciklizés áll a középpontban. Lesz zöld táborunk, ami újrahasznosítással foglalkozik, valamint pingpongos és vadnyugati tábort is szervezünk. Táboronként 30-40 gyerek vesz részt – mondta Szarka Attila polgármester. Ottjártunkkor Pataki Sándor nagymágocsi amatőr kerékpárversenyző a bicikli karbantartására tanította a gyerekeket. – Most éppen a defekt javítását tanuljuk. Nagyon ügyesek, mindenkinek jól megy a ragasztás – mondta a férfi.