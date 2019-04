30 mázsa szürkeharcsát engedtek a Tiszába

Szabadság! Ezek a tógazdasági harcsák biztosan nem a halboltban végzik. Fotó: Frank Yvette

Mintegy hatszázezer forintot ér az az adomány, amellyel a Szegedfish Kft. támogatja a tavaszi tiszai haltelepítést. A gazdaság 30 mázsa őshonos szürkeharcsát ajánlott föl a megyei horgászszövetségnek. A halakat kedden délelőtt vitték át a Fehér-tóról a Tiszába, tartályos autókkal, és csúszdán, vízzel együtt engedték a folyóba. A harcsák zöme harminc-negyven centis volt, de akadt a szállítmányban egy-két nagyobb, kilós, kétkilós példány is. Ahogy a vízbe kerültek a Fokánál, egy ideig együtt maradtak.– A Szegedfish rendszeresen segít nekünk ilyen módon. A most telepített harcsák az egynyaras tenyészkorosztályhoz tartoznak. Mintegy 6000 halról van szó. Zömük jövőre már kifogható méretű lesz, azaz, meghaladják a 60 centimétert, bár ez a táplálkozásuktól is függ – hallottuk Oláh Szabolcs környezetvédelmi mérnöktől, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének munkatársától, aki a parton maradt, amíg a halak magukhoz tértek a szállítás okozta bódultságból, és elúsztak.A halastavakba, holtágakba általában nem szoktak harcsát telepíteni, mert a nagyobbra növő példányok már a pontyokat is megeszik. A folyókban azonban jó helyük van, találnak maguknak elegendő ennivalót. A harcsa általában a sérült, legyengült zsákmányt választja, ily módon fontos szerepe van az élővizekben.A harcsaadományt Szegednél engedték szabadon, de a szövetség szokott halat telepíteni a Tiszába más helyeken is. A Hódmezővásárhelyhez tartozó szakaszon egy hete 15 ezer kis kecsegét engedtek a folyóba. Ezt a halfajt évek óta nem szabad kifogni, mert az állománya a duzzasztók megépítése óta csökken.Oláh Szabolcs környezetvédelmi mérnök egy nagyobb példánnyal.A többség csak jövőre éri el azt a méretet, amikor már hazaviheti a horgász.